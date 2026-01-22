Ubisoft engage une transformation profonde pour tenter de retrouver croissance et leadership créatif Six jeux arrêtés, jusqu'à 500 M€ d'économies visées et un free cash-flow attendu entre -400 et -500 M€ : Ubisoft engage une transformation profonde de son modèle sur trois ans

Ubisoft a annoncé une refonte majeure de son organisation, de son modèle opérationnel et de son portefeuille de jeux, marquant l'une des transformations les plus importantes de son histoire récente. Cette décision intervient dans un contexte de marché AAA durablement plus sélectif, caractérisé par une hausse des coûts de production, une concurrence accrue et une difficulté croissante à lancer de nouvelles licences à succès.

L'éditeur français assume un virage stratégique structuré autour de trois axes : un nouveau modèle opérationnel, un recentrage du portefeuille avec une feuille de route profondément remaniée sur trois ans, et une réduction accélérée de sa base de coûts fixes.

Un modèle opérationnel recentré autour de cinq "Creative Houses"

Au coeur de cette transformation figure la création de cinq Creative Houses, unités d'affaires intégrées organisées par genres créatifs et grandes marques. Ce modèle vise à rapprocher les responsabilités créatives, marketing et financières, avec une autonomie accrue des équipes et une prise de décision plus décentralisée.

Chaque Creative House sera responsable de la performance globale de son portefeuille, depuis le développement jusqu'à la distribution, avec un objectif clair de création de valeur durable et de génération de trésorerie. Les franchises majeures comme Assassin's Creed, Far Cry ou Rainbow Six sont regroupées au sein de Vantage Studios, avec l'ambition affichée de bâtir des marques générant plus d'un milliard d'euros de revenus annuels.

Ce choix traduit la volonté d'Ubisoft de mieux exploiter ses licences historiques, dans un environnement où le succès des jeux AAA est de plus en plus polarisé autour de quelques blockbusters mondiaux.

Un recentrage du portefeuille assumé, aux effets immédiats

Ubisoft a parallèlement procédé à un examen approfondi de son pipeline, conduisant à l'arrêt du développement de six jeux, dont le très attendu Prince of Persia : The Sands of Time Remake, ainsi qu'au report de plusieurs titres afin d'atteindre des standards de qualité renforcés.

Ce recentrage stratégique a un coût à court terme. Le groupe revoit significativement à la baisse ses perspectives financières pour l'exercice 2025-26, avec :

des net bookings attendus autour de 1,5 milliard d'euros ;

un EBIT non-IFRS proche de -1 milliard d'euros ;

un free cash-flow négatif compris entre -400 et -500 millions d'euros.

Ubisoft indique que les prévisions précédemment communiquées pour les exercices 2026-27 ne constituent plus une référence pertinente et seront mises à jour en mai 2026.

Une réduction massive des coûts pour restaurer l'agilité financière

La transformation s'accompagne d'une accélération des plans de réduction de coûts, avec un objectif cumulé d'environ 500 millions d'euros d'économies par rapport à l'exercice 2022-23. Ubisoft prévoit de ramener sa base de coûts fixes annualisés à environ 1,25 milliard d'euros d'ici mars 2028, contre 1,75 milliard d'euros auparavant.

Ces mesures passent notamment par des fermetures de studios, des restructurations ciblées et une discipline accrue en matière de recrutements. Ubisoft assume également un retour à une présence majoritairement sur site, estimant que la collaboration en présentiel constitue un levier clé dans un marché AAA plus exigeant.

Une stratégie à haut risque dans un marché polarisé

D'un point de vue analytique, cette refonte marque un pari stratégique clair : concentrer les ressources sur un nombre réduit de franchises capables de générer des revenus récurrents à grande échelle, tout en rationalisant une organisation jugée trop lourde face aux contraintes actuelles du marché.

Si ce repositionnement peut améliorer la lisibilité stratégique et la discipline financière du groupe, il renforce également la dépendance d'Ubisoft à ses marques historiques et à la réussite de quelques projets majeurs. Dans un marché où l'échec d'un AAA peut peser lourdement sur les résultats, l'exécution de cette nouvelle feuille de route sera déterminante.

À court terme, Ubisoft assume un impact financier significatif. À moyen et long terme, le groupe mise sur cette transformation pour retrouver une croissance durable, une génération de trésorerie robuste et une crédibilité créative renouvelée dans une industrie devenue plus sélective que jamais.

Consulter le communiqué officiel