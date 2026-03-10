Exertis Ztorm et enCaps annoncent un partenariat pour centraliser la distribution digitale des jeux vidéo

Exertis Ztorm, spécialiste mondial de la distribution de produits numériques, et la startup française enCaps ont annoncé un partenariat visant à connecter leurs technologies afin de proposer aux éditeurs de jeux vidéo une solution unifiée de gestion de leur distribution digitale.

L'intégration de la plateforme Point Nexus, développée par enCaps, avec l'infrastructure d'Exertis Ztorm doit permettre aux éditeurs de gérer depuis un point central l'ensemble de leurs réseaux de revendeurs, qu'ils soient directs ou indirects.

Alors que le marché du jeu vidéo poursuit sa croissance et que la distribution numérique s'est largement diversifiée, les ventes réalisées en dehors des plateformes propriétaires - comme Steam ou les stores des constructeurs - représentent une opportunité commerciale importante pour les éditeurs. Cette diversification s'accompagne toutefois d'une complexité accrue : multiplication des revendeurs, gestion des clés de jeux, suivi des performances commerciales et contrôle de la circulation des produits.

Dans ce contexte, la solution proposée par enCaps et Exertis Ztorm vise à offrir aux éditeurs une vision centralisée de leur écosystème de distribution. La plateforme Point Nexus regroupe les catalogues et les clés de jeux vidéo en un point d'accès unique, tandis qu'Exertis Ztorm apporte son réseau international de revendeurs et ses services de distribution gérés.

Concrètement, les éditeurs pourront distribuer des clés auprès de boutiques en ligne à l'échelle mondiale, suivre en temps réel les ventes et les performances des différents canaux de distribution, ou encore réattribuer dynamiquement les clés aux revendeurs les plus performants. L'intégration doit également permettre de renforcer la transparence et le contrôle sur la distribution, un enjeu régulièrement évoqué par les éditeurs face à la fragmentation du marché et aux problématiques liées aux circuits de revente.

Exertis Ztorm propose par ailleurs des services opérationnels associés à la distribution, incluant la gestion des comptes revendeurs, la gestion financière et le suivi des performances commerciales du réseau.

Fondée à Montpellier en 2022, enCaps développe des solutions de gestion sécurisée d'actifs numériques. Sa plateforme Point Nexus, lancée en 2024, est dédiée à la gestion et à la distribution sécurisée des clés de jeux vidéo. De son côté, Exertis Ztorm collabore avec de nombreux éditeurs internationaux et opère un réseau mondial de distribution de contenus numériques.

Ce partenariat s'inscrit dans un contexte où les éditeurs cherchent à mieux structurer leur stratégie de distribution digitale, en conciliant diversification des canaux de vente, maîtrise de la distribution et accès à de nouvelles opportunités commerciales.