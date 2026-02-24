Asha Sharma nommée CEO de Microsoft Gaming

Microsoft a annoncé la nomination d'Asha Sharma au poste d'Executive Vice President et CEO de Microsoft Gaming. Elle succède à Phil Spencer, figure historique de la division Xbox, qui a décidé de prendre sa retraite après 38 années passées au sein du groupe, dont 12 à la tête des activités gaming.

La nouvelle dirigeante reportera directement à Satya Nadella, CEO de Microsoft. Arrivée dans l'entreprise il y a deux ans, Asha Sharma occupait précédemment des fonctions de direction chez Instacart et Meta. Microsoft met en avant son expérience dans le développement de plateformes à grande échelle et la gestion d'écosystèmes consommateurs et développeurs mondiaux.

Une transition stratégique

Sous la direction de Phil Spencer, Microsoft Gaming a considérablement étendu son périmètre. Le groupe est aujourd'hui un éditeur majeur sur l'ensemble des plateformes et revendique plus de 500 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Ces dernières années ont été marquées par des acquisitions structurantes, notamment Activision Blizzard, ZeniMax et Mojang (Minecraft), qui ont profondément transformé la taille et la portée du portefeuille de franchises.

Dans le cadre de cette réorganisation, Matt Booty est promu Executive Vice President et Chief Content Officer. Il supervisera les studios du groupe, qui regroupent désormais près de 40 entités à travers Xbox, Bethesda, Activision Blizzard et King. Parmi les licences phares figurent notamment Halo, The Elder Scrolls, Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Candy Crush ou encore Fallout.

Sarah Bond, qui occupait un rôle clé dans la stratégie plateforme et Game Pass, quitte pour sa part l'entreprise.

Trois priorités affichées

Dans son message interne, Asha Sharma met en avant trois axes stratégiques :

le développement de "great games", avec un soutien affirmé aux studios et aux franchises historiques ;

un "retour de Xbox" centré sur la console, tout en poursuivant l'expansion multi-support (PC, mobile, cloud) ;

la préparation du "futur du jeu", avec de nouveaux modèles économiques et une approche mesurée de l'intelligence artificielle.

Elle insiste notamment sur la volonté de préserver la dimension artistique des jeux vidéo, affirmant que l'IA ne devra pas être utilisée au détriment de la qualité créative.

Microsoft souligne par ailleurs qu'aucun changement organisationnel immédiat n'est prévu au sein des studios.

Résumé des enjeux stratégiques

1. Consolider un portefeuille XXL

Avec près de 40 studios et un catalogue comprenant certaines des licences les plus rentables de l'industrie (Call of Duty, Candy Crush, The Elder Scrolls, Halo…), Microsoft doit désormais optimiser l'intégration post-acquisitions et sécuriser la performance à long terme de ses franchises.

2. Redéfinir la place de la console

Alors que le marché évolue vers le multi-support (PC, mobile, cloud), Microsoft réaffirme son attachement à Xbox comme pilier stratégique. L'enjeu consiste à maintenir la pertinence matérielle tout en développant un écosystème unifié et accessible sur tous les écrans.

3. Arbitrer entre croissance et rentabilité

Après plusieurs années d'expansion et d'investissements massifs, la priorité pourrait progressivement se déplacer vers l'efficacité opérationnelle et la monétisation durable, dans un contexte où l'industrie du jeu vidéo connaît un ralentissement global.

4. Positionnement face à l'IA et aux nouveaux modèles

Microsoft entend intégrer l'intelligence artificielle et explorer de nouveaux modèles économiques, tout en affirmant préserver la dimension créative et artistique des jeux. Un équilibre délicat, au moment où l'IA redéfinit les chaînes de production et les usages.

5. Leadership et stabilité organisationnelle

La transition entre Phil Spencer et Asha Sharma intervient dans un moment charnière. La continuité stratégique et la capacité à fédérer les studios seront déterminantes pour maintenir la dynamique de croissance.

Plus d'informations