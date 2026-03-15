GDC 2026 : Xbox prépare sa prochaine génération avec le projet Helix

A l'occasion de la Game Developers Conference 2026, Jason Ronald (photo ci-contre), Vice President of Next Generation chez Xbox, a présenté les grandes orientations de la prochaine génération de l'écosystème Xbox lors d'un keynote consacré à l'avenir de la plateforme. L'intervention a notamment permis d'évoquer le développement de la future console Project Helix, ainsi que les évolutions prévues pour rapprocher davantage les univers PC et console.

Project Helix, la prochaine console Xbox

Les équipes de Xbox travaillent actuellement sur Project Helix, la prochaine génération de console first-party de la marque. Conçue pour faire fonctionner à la fois les jeux Xbox et les jeux PC, cette nouvelle plateforme doit offrir un gain significatif en matière de performances graphiques et de simulation.

Développée en partenariat avec AMD, la console reposera sur un SoC personnalisé et exploitera les futures évolutions de DirectX ainsi que la technologie FSR Next. Selon Xbox, l'objectif est de franchir un cap important dans des domaines comme le ray tracing, avec "un saut d'un ordre de grandeur" en termes de performances et de capacités.

Le constructeur évoque également l'intégration d'intelligence directement dans les pipelines graphiques et de calcul afin d'améliorer l'efficacité, l'échelle des simulations et l'ambition visuelle des jeux.

Les premiers kits matériels alpha devraient être envoyés aux développeurs à partir de 2027.

Une convergence accrue entre PC et console

Au-delà du matériel, Xbox poursuit sa stratégie de rapprochement entre les environnements PC et console. L'entreprise souhaite faciliter le jeu sur plusieurs appareils et simplifier l'accès aux titres pour les joueurs comme pour les développeurs.

Dans cette logique, Xbox mode commencera à être déployé sur Windows 11 à partir d'avril dans certains marchés. Cette interface permettra d'utiliser Windows avec une expérience inspirée de celle de la console Xbox, optimisée pour le jeu en plein écran et pour l'utilisation à la manette, tout en conservant l'ouverture et la flexibilité de l'environnement Windows.

Cette initiative s'inscrit dans la volonté de Microsoft de proposer une expérience cohérente sur différents types d'écrans et d'appareils.

Xbox Play Anywhere continue de s'étendre

Autre pilier de cette stratégie : Xbox Play Anywhere, qui permet d'acheter un jeu une seule fois et de le retrouver sur plusieurs plateformes Xbox et Windows, avec sauvegardes et progression synchronisées.

Le catalogue Xbox Play Anywhere compte désormais plus de 1 500 jeux, développés par plus de 500 équipes à travers le monde. Pour Microsoft, ce modèle permet aux développeurs de toucher plus facilement les joueurs sur plusieurs appareils tout en réduisant certains coûts de développement liés au multiplateforme.

25 ans d'Xbox et la préparation de la prochaine décennie

Cette année marque également les 25 ans de la marque Xbox. Jason Ronald a rappelé le rôle central des développeurs dans l'évolution de l'écosystème, avec plus de 5 000 studios et équipes travaillant actuellement sur des projets pour la plateforme.

Xbox prévoit par ailleurs de nouvelles initiatives pour permettre aux joueurs d'accéder plus facilement à certains titres emblématiques issus des quatre générations de consoles Xbox, dans le cadre de la stratégie de rétrocompatibilité.

À travers Project Helix, l'intégration d'Xbox dans Windows et l'extension de services comme Play Anywhere, Microsoft esquisse ainsi les contours d'un écosystème où les frontières entre plateformes continuent de s'estomper, au profit d'une expérience de jeu plus fluide entre les différents appareils.

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