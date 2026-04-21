Microsoft baisse le prix du Game Pass et ajuste son modèle

Quelques jours après les déclarations d'Asha Sharma, nouvelle présidente de Xbox, évoquant un abonnement Game Pass "devenu trop cher", Microsoft a annoncé une baisse de prix immédiate sur ses principales offres.

Le Game Pass Ultimate passe ainsi de 26,99 € à 20,99 € par mois, tandis que le PC Game Pass est désormais proposé à 12,99 €, contre 14,99 € auparavant.

Cette décision s'inscrit dans la volonté du groupe de proposer "une meilleure équation de valeur" pour les joueurs, comme l'indiquait récemment la direction de Xbox.

Un ajustement accompagné d'une évolution du catalogue

En parallèle, Microsoft fait évoluer la place de certaines licences majeures dans son offre. Les futurs épisodes de Call of Duty ne seront plus intégrés au Game Pass dès leur sortie. Ils rejoindront le catalogue environ un an après leur lancement, lors de la période des fêtes.

Les titres déjà disponibles dans le service restent quant à eux accessibles, et les abonnés Ultimate conservent l'ensemble des avantages actuels, notamment l'accès à un catalogue étendu, aux sorties majeures dès leur lancement (hors exceptions annoncées), ainsi qu'au multijoueur en ligne sur console.

Vers un modèle plus flexible

Cette double annonce – baisse des prix et ajustement du contenu – illustre l'évolution en cours du Game Pass, que Microsoft envisage comme un service appelé à se transformer.

L'entreprise indique vouloir adapter son offre à des usages et des profils de joueurs variés, reconnaissant qu'"aucun modèle unique ne peut convenir à tout le monde", et s'appuyer sur les retours de sa communauté pour faire évoluer le service.

Plus d'informations