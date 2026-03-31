Sony augmente le prix de la PS5 de 100 euros en moyenne

Sony a annoncé une hausse mondiale des prix de ses consoles PlayStation 5, effective à partir du 2 avril 2026, invoquant des "pressions persistantes" liées au contexte économique global. Cette augmentation concerne l'ensemble de la gamme, y compris la PS5, la PS5 Pro et l'accessoire PlayStation Portal.

Une hausse significative en Europe

En Europe, les nouveaux prix conseillés s'établissent désormais à :

649,99 € pour la PS5 standard,

599,99 € pour la version numérique,

899,99 € pour la PS5 Pro.

Cette évolution représente une augmentation d'environ 100 euros selon les modèles, soit la deuxième hausse en un an sur le marché européen.

Le PlayStation Portal, accessoire de jeu à distance, voit également son prix progresser pour atteindre 249,99 €.

Un contexte économique sous tension

Dans son communiqué, Sony justifie cette décision par des contraintes macroéconomiques, évoquant des pressions continues sur l'économie mondiale. Le groupe souligne avoir procédé à cette réévaluation tarifaire après "une évaluation minutieuse", estimant cette mesure nécessaire pour continuer à proposer des expériences de jeu de qualité.

Le constructeur reconnaît toutefois l'impact direct de cette hausse sur les consommateurs, dans un contexte où les prix des composants, notamment les semi-conducteurs, restent élevés et où les marges sont sous pression.

Une tendance partagée dans l'industrie

Cette augmentation intervient alors que plusieurs acteurs du secteur ont récemment ajusté leurs prix. Microsoft a notamment relevé ceux de ses consoles Xbox, également en raison des conditions de marché.

Dans le même temps, le marché des consoles évolue dans un contexte contrasté : malgré un parc installé important - la PS5 dépasse les 92 millions d'unités vendues - les ventes ont récemment montré des signes de ralentissement.