Nacon en cessation de paiements et en demande de redressement judiciaire

Nacon a annoncé le 25 février 2026 avoir procédé à une déclaration de cessation des paiements et sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire auprès du Tribunal de commerce de Lille Métropole. La suspension de la cotation de son action sur Euronext Paris est maintenue dans l'attente de la décision du Tribunal.

Dans son communiqué, la société indique que ses actifs disponibles ne lui permettent plus de faire face à son passif exigible. Elle précise que cette situation découle notamment des difficultés financières rencontrées par son actionnaire majoritaire, Bigben Interactive, qui n'a pas été en mesure de procéder au remboursement partiel d'un emprunt obligataire, à la suite d'un refus inattendu et tardif de son pool bancaire.

Une procédure pour assurer la continuité d'activité

Nacon indique que l'objectif du redressement judiciaire est d'évaluer toutes les solutions permettant de pérenniser l'activité, protéger les salariés et maintenir les emplois, tout en renégociant les créances dans un cadre judiciaire.

La procédure de redressement judiciaire permet de geler le passif existant durant une période d'observation pouvant aller jusqu'à 18 mois et d'élaborer un plan de continuation visant au réaménagement de la dette.

Les instances représentatives du personnel ont été informées le 24 février 2026. Une audience du Tribunal est attendue début mars.

Un acteur majeur du jeu vidéo français

Basé à Lesquin (Nord), Nacon regroupe 16 studios de développement, dont Spiders, Cyanide et Kylotonn, et revendique plus de 1 000 collaborateurs. La société édite notamment des titres comme Hell is Us ou RoboCop : Rogue City.

Pour l'exercice 2024/2025, Nacon a réalisé un chiffre d'affaires de 167,9 millions d'euros et un résultat opérationnel de 1,1 million d'euros.

Troisième éditeur français derrière Ubisoft et Pullup, le groupe évolue dans un contexte sectoriel déjà fragilisé par le ralentissement des investissements et la restructuration de nombreux acteurs du marché.

Consulter le communiqué officiel.