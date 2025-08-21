Gamescom 2025 : Nacon dévoile son line-up

Alors que la nouvelle édition de la Gamescom bat son plein, Nacon présente sur son stand tous les jeux et accessoires qui marqueront la fin d'année, après une apparition remarquée au Future Games Show. Pendant 3 jours, journalistes, créateurs de contenu et partenaires viennent prendre en main en avant-première les dernières nouveautés, telles que le volant Revosim Pure désormais compatible avec les consoles de salon, ainsi que les prochains jeux en cours de développement.

Rendez-vous au Market Point Hall 2.1 Stand A010

Les jeux Nacon disponibles en hands-on a la gamescom

Styx : Blade of Greed

Le Future Game Show s'est déroulé la veille au soir et a mis en avant 3 jeux Nacon, dont Styx : Blade of Greed, révélé en mars 2025 lors de la Nacon Connect. Attendu pour fin 2025, il a dévoilé son gameplay dans une vidéo (ci-dessous) où on voit évoluer le maitre de l'infiltration à l'humour noir dans des environnements vastes et verticaux, en quête d'une précieuse ressource, le Quartz.

Hell is Us

Egalement présent lors du Future Game Show à travers une vidéo (ci-dessous) inédite dédiée à l'intrigue palpitante de Hell is Us, le jeu d'action-aventure de la rentrée se dévoile dans sa version finale sur PS5et PC sur le stand Nacon. Dans Hell is Us, les joueurs incarnent Rémi, protagoniste parti à la recherche de ses origines à Hadéa, pays en proie à la guerre civile, et devant affronter une énigmatique calamité à l'origine de l'apparition d'étranges et dangereuses créatures. Equipé d'armes spécialement forgées pour combattre ces monstres, Rémi devra apprendre à les vaincre et à utiliser son équipement à bon escient.

Hell is Us sortira le 4 septembre prochain sur PlayStation5, Xbox Series X|S et PC (Steam, Epic Games Store). Une version démo est actuellement disponible sur l'ensemble de ces plateformes.

Hell is Us est entièrement optimisé pour les processeurs et les cartes graphiques AMD. La technologie FSR 4 est disponible sur les cartes graphiques AMD Radeon RX Série 9000, mais le jeu prend aussi en charge la technologie FSR 3 pour ceux qui n'ont pas encore effectué la mise à niveau vers une carte graphique de la série 9000. Hell is Us sera également disponible sur GeForce Now dès son lancement, permettant aux possesseurs du jeu de jouer sur pratiquement n'importe quel appareil moderne, où qu'ils se trouvent, à condition de disposer d'une connexion Internet haut débit.

Edge of Memories

3ème jeu Nacon présenté pendant le Future Games Show, Edge Of Memories, le nouveau JRPG made in France, a dévoilé une nouvelle vidéo de gameplay (ci-dessous). Il est également jouable pour la première fois sur le stand Nacon. Développé par Midgar Studio, en collaboration avec des artistes du genre renommés (Yasunori Mitsuda, Emi Evans), il emmène les joueurs dans une fable épique sur le continent d'Avaris, touché par une maladie dévastatrice. Ils incarnent Eline, une jeune héroïne intrépide, accompagnée de ses alliés Kanta et Ysoris, dans une quête pour changer le destin de leur monde. Edge of Memories offre un système de combat en temps réel, permettant d'enchaîner des combos spectaculaires en alternant attaques rapides et puissantes. Edge of Memories est prévu sur PC et consoles en 2026.

Dragonkin : The Banished

Sortie en accès anticipé le 6 mars dernier, Dragonkin : The Banished dévoile à la Gamescom sa seconde mise à jour, jouable en exclusivité pour les visiteurs du stand. Ce Hack'N'Slash qui immerge les joueurs dans un monde fantastique corrompu par de puissantes forces draconiques, dévoile son 4ème personnage jouable, la Pisteuse, accompagnée de 17 nouvelles compétences. Un nouveau biome est également disponible et propose 4 niveaux (dont 2 volcans et 2 forteresses souterraines), un nouveau donjon, un bestiaire complet, de nouveau boss et semi-boss ainsi que de nouvelles traques, autant de nouveaux contenus qui raviront les adeptes du genre.

La nouvelle mise à jour de Dragonkin : The Banished sera disponible le 16 septembre 2025 pour tous les joueurs PC.

Nacon développe l'activité de son pôle racing

A l'occasion de la Gamescom?2025, Nacon réaffirme son ambition dans l'univers du racing avec un espace entièrement dédié sur son stand, de nouvelles annonces d'accessoires et trois nouveaux jeux disponibles en hands-on.

Les volants Revosim arrivent sur consoles

Grande nouveauté de cette édition, Nacon dévoile officiellement la version console de sa gamme de volants Revosim. Développés pour offrir des sensations de conduite ultra-réalistes grâce à leur technologie Direct Drive, ces modèles sont conçus pour répondre aux attentes des pilotes les plus exigeants, sur consoles PlayStation et Xbox aussi bien que sur PC. Leur design haut de gamme et leur précision feront de ce modèle un incontournable pour les amateurs de simracing à la recherche d'une expérience immersive en intégrant l'écosystème simracing complet Revosim.

Gear.Club Unlimited 3 : l'expérience arcade pour tous

Avant tout pensé pour le plaisir de jeu accessible à tous, Gear.Club Unlimited 3 revient avec une formule encore plus complète. Ce nouvel opus propose deux terrains de jeux très différents : la côte Méditerranée avec ses routes ensoleillées, et les décors typiques japonais, des routes sinueuses de montagne jusqu'aux grand axes urbains. Un tout nouveau mode "Highway" maintient les joueurs sur leur garde, entre circulation dense et pointes d'accélération. Avec plus de 40 voitures sous licences officielles et un mode carrière complet, ce nouvel opus offre un plaisir de conduite immédiat, accessible à tous les profils de joueurs. Le jeu sera disponible sur Switch 2, consoles et PC à partir de fin 2025.

Endurance Motorsport Series : au coeur de la stratégie des courses d'endurance

Présenté en hands-on à la Gamescom par les équipes de notre studio Kt Racing, Endurance Motorsport Series plonge les joueurs au coeur de courses d'endurance où stratégie, gestion de l'équipe et performance sont les clés de la victoire. Développé pour reproduire fidèlement l'intensité des courses d'endurance et les exigences de cette discipline, le jeu propose la possibilité de passer du siège de pilote à celui de l'ingénieur, de gérer la stratégie de plusieurs voitures durant les courses, et un réalisme technique poussé, en plus de modes en ligne coopératifs innovants. Il sera disponible en 2026 sur PC, PlayStation et Xbox Series X|S.

Rennsport : l'expérience eSport ultra-réaliste

Acteur majeur sur le segment compétitif, Rennsport est également disponible en hands-on. Ce simulateur de course nouvelle génération développé par Competition Company, en collaboration avec Teyon et déjà bien connu de la scène eSport internationale, met l'accent sur la précision, la simulation pure et la compétition en ligne. Grâce à l'intégration parfaite avec les volants Revosim et des conditions de jeu professionnelles sur le stand, les joueurs peuvent vivre une expérience de course intense et exigeante, à la hauteur des plus grandes compétitions virtuelles. Les versions consoles PlayStation et Xbox seront disponibles à l'automne 2025.

Tour d'horizon des accessoires gaming

Les visiteurs du stand Nacon peuvent découvrir ou redécouvrir les accessoires phares de l'année accompagnés des ingénieurs et chefs de projet Nacon.

L'année 2025 a démarré fort avec la sortie de la Revolution X Unlimited, nouveau bijou de technologie sortie le 23 avril dernier. Cette manette haut de gamme sous licence officielle 'Conçu pour Xbox', s'est vite imposée auprès des experts comme une valeur sûre pour les amateurs de jeux de tir et d'action, que ce soit sur Xbox Series X|S ou PC.

Les casques de la marque Rig sont également exposés et disponibles en test. Parmi la gamme Pro Series très appréciée par les joueurs, la dernière itération, le Rig 900 Max, est devenu un modèle phare qui cumule un son de qualité avec un confort inégalé.

Enfin, coques de protection, étuis, pochettes et valisettes de transport pour la Nintendo Switch2 sont également présentés sur le stand et actuellement disponibles à l'achat sur nacongaming.com. Elles garantissent une protection optimale contre les chocs et les aléas du quotidien, en déplacement comme à la maison.