Raphaël Granier de Cassagnac (SciFunGames) distingué par Le Point

Le 19 février 2026 sortait le palmarès des inventeur.e.s du journal Le Point. Y figure Raphaël Granier de Cassagnac, fondateur et CEO du jeune studio SciFunGames. L'importance du jeu vidéo comme média de découverte (voire d'apprentissage) s'y trouve ainsi reconnue.

Science for all, Fun above all

L'aventure de SciFunGames est singulière. Tout commence à l'Ecole polytechnique, quand Raphaël, chercheur au CNRS, décide de faire un jeu vidéo sur son sujet de recherche (la physique des particules) avec la ferme intention de ne pas créer un serious game. Il embauche alors des professionnels du jeu vidéo et se lance dans l'aventure. Cette initiative attire l'attention d'Ubisoft, et Raphaël crée, avec le regretté Olivier Dauba, une chaire d'enseignement et de recherche sur les liens entre sciences et jeux vidéo.

Cinq ans plus tard, Raphaël s'associe avec deux collaborateurs de la chaire, Thomas Vaulbert et Tony Cottrel, pour fonder SciFunGames et continuer à créer des jeux vidéo fun avant tout, mais reposant sur des contenus scientifiques et culturels profonds.

Leur premier jeu, Exographer, sort en septembre 2024 sur Steam, Switch, PS5 et Xbox. En associant un gameplay metroidvania à la physique des particules, Exographer propose une épopée mystérieuse sur les traces d'une fascinante civilisation extraterrestre, autrice de découvertes formidables qui résonnent avec celles du monde réel. Autrement dit, les particules élémentaires y sont les mêmes, et il vous faudra les redécouvrir pour terminer Exographer.

En route vers un 2e jeu

Le deuxième jeu de SciFunGames est en production, nom de code : Rewind. Avec ses airs de knowledgevania, il puise ses inspirations ludiques dans Outer Wilds, Blue Prince, The Forgotten City ou encore Return of the Obra Dinn. Dans Rewind, on parcourt le temps, du Big Bang à nos jours, en passant par le jour où l'homme a posé le pied sur la Lune ou celui où une météorite a provoqué la fin des dinosaures. Votre but sera de réparer le temps pour rentrer chez vous, dans cette mini-encyclopédie ludique du savoir universel.

La société lève actuellement 500 k€, et il reste quelques tickets, à partir de 5 k€ et déductibles des impôts à hauteur de 30 %. Avis aux amateurs ! Contact : raphael@scifungames.com.