Bertrand Amar et Matthieu Dallon lancent N.E.O., nouvelle organisation de compétitions Esports en Europe

Bertrand Amar et Matthieu Dallon, deux figures historiques du secteur du jeu vidéo et de l'Esports, multi-entrepreneurs et investisseurs, annoncent la création de N.E.O. (New Esports Org.), une société dédiée à la conception, l'organisation et la promotion de compétitions Esports en Europe, avec l'ambition de devenir l'un des principaux promoteurs du secteur dans les trois prochaines années.

Dès 2026, N.E.O. sera notamment en charge de l'organisation de plusieurs compétitions majeures de la scène internationale :

Evo France, le plus grand événement mondial de compétitions sur jeux de combat, réunissant des champions de plus de 90 pays. La prochaine édition se tiendra à Nice du 9 au 11 octobre, en partenariat avec RTS et Qiddiya.

Les EMEA Masters de League of Legends, compétition européenne réunissant les meilleures formations issues des ligues nationales de la zone Europe et MENA, organisée en partenariat avec Riot Games.

Les Game Changers de League of Legends, la compétition européenne féminine de LoL, également opérée avec Riot Games.

L'EVA Pro League, première ligue professionnelle européenne d'Esport en réalité virtuelle, organisée en partenariat avec EVA.GG.

Plusieurs opérations internationales sur Rocket League, en partenariat avec le promoteur international Blast.

N.E.O. est également en charge de la distribution des médias de la Première Coupe du Monde Esports des Nations (ENC - Esports Nation Cup) avec pour ambition de travailler avec un diffuseur de premier plan. N.E.O. est par ailleurs candidate aux côtés de l'UFCEP (Union Française des Clubs d'Esport Professionnels) à la mission de Partenaire National de L'Equipe de France pour cette Esports Nations Cup qui se disputera en novembre à Riyadh.

Avec ces différentes compétitions, N.E.O. entend s'imposer comme un opérateur majeur de l'Esports en Europe, en développant des formats de compétitions durables et en accompagnant les éditeurs de jeux dans la structuration de leurs circuits compétitifs.

Un marché en pleine structuration, porté par une croissance mondiale rapide

L'Esports s'impose aujourd'hui comme l'un des segments les plus dynamiques de l'industrie mondiale du divertissement et du jeu vidéo. Selon plusieurs études sectorielles, le marché mondial de l'Esports représente désormais plus de 15 milliards de dollars, porté par la professionnalisation des compétitions, l'investissement croissant des marques et le développement des droits médias.

Cette croissance est tirée par plusieurs marchés structurants. La Chine représente à elle seule plus de 4,2 milliards de dollars de revenus Esports, confirmant son rôle de premier marché mondial. L'Europe occidentale et l'Amérique du Nord constituent également des pôles majeurs de développement, soutenus par la structuration des ligues professionnelles, l'organisation d'événements internationaux et l'implication croissante des éditeurs de jeux.

La France occupe une position de premier plan en Europe, avec un écosystème particulièrement actif. Le chiffre d'affaires du secteur Esports français a progressé de plus de 180 % entre 2019 et 2022, pour dépasser les 140 millions d'euros. Sur le plan des usages, plus de 11,8 millions de Français s'identifient comme pratiquants ou spectateurs d'Esports, soit près d'un internaute sur quatre âgé de plus de 15 ans.

La France fait également partie des premiers pays à avoir reconnu officiellement l'Esports : la loi pour une République numérique de 2016 a donné un cadre légal aux compétitions de jeux vidéo, contribuant à structurer la filière et à soutenir son développement.

Dans cet écosystème, l'organisation et la promotion de compétitions constituent aujourd'hui l'un des maillons les plus structurants de la chaîne de valeur, un positionnement stratégique sur lequel N.E.O. entend exercer son leadership en Europe.

Deux entrepreneurs pionniers de l'Esports

Bertrand Amar, Président de N.E.O. et principal actionnaire, est un entrepreneur et pionnier de l'Esports en France. Ancien journaliste et animateur spécialisé dans la culture jeux vidéo, il cofonde en 2012 Bang Bang Management, première agence de talents Esports, rachetée par le groupe Webedia en 2016. Au sein du groupe pendant près de dix ans, il lance notamment la LFL (première division française de League of Legends) ainsi que la chaîne de télévision ES1, devenue aujourd'hui MGG TV.

Matthieu Dallon, directeur associé de N.E.O., est l'un des entrepreneurs historiques de l'Esports mondial. Il crée en 2000 Ligarena, puis en 2003 l'ESWC (Esports World Cup), l'une des premières compétitions internationales majeures du secteur. Producteur d'événements Esports internationaux pendant plus de 17 ans, il fonde en 2019 le fonds d'investissement Trust Esport, qu'il dirige toujours aujourd'hui, et qui a notamment investi dans Prodigy Agency, EVA, Toornament, Anybrain ou encore Easy Live.

Des compétences complémentaires pour structurer le marché

Le marché et les audiences de l'Esports continuent de croître rapidement, tandis que l'ensemble de l'écosystème se professionnalise sous l'impulsion des éditeurs et des institutions. Le rôle de promoteur devient central : concevoir les compétitions, les financer avec les marques et les droits médias, et les produire dans le respect des communautés. C'est précisément la mission que nous nous donnons avec N.E.O.",

déclare Bertrand Amar.

L'Esports reste l'un des segments les plus prometteurs de l'industrie du jeu vidéo. Il favorise le développement des communautés, stimule les transactions dans les jeux et génère de nouveaux revenus liés aux droits marketing et médias. L'ambition de N.E.O. est d'entretenir des relations stratégiques avec l'ensemble des ayants droit du secteur - studios, éditeurs et organisations internationales - afin d'opérer leurs programmes Esports et de contribuer à structurer durablement l'écosystème européen",

ajoute Matthieu Dallon.