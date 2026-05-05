Gamers Assembly 2026 : Désiré Koussawo présente une édition repensée

A l'occasion de la Gamers Assembly 2026, Désiré Koussawo, président d'honneur de Futurolan, revient sur les évolutions majeures de cet événement incontournable de l'esport français, organisé chaque année à Poitiers.

Dans cette interview enregistrée sur place le 5 avril, il présente notamment la nouvelle configuration de l'événement, marquée par un changement structurant baptisé le "swap". Pour la première fois, l'ensemble des joueurs - soit plus de 2 200 participants - est réuni dans un même espace, au coeur des arènes du parc des expositions.

Cette réorganisation vise à renforcer l'expérience collective, en recréant une ambiance "old school" et en rapprochant les différentes communautés de joueurs. Elle permet également d'ouvrir davantage l'événement au public, désormais installé dans les gradins, avec une visibilité directe sur les compétitions et les animations.

Une offre élargie pour le public

L'interview met également en lumière la diversité des activités proposées durant cette 26e édition :

zones exposants et partenaires,

animations grand public et compétitions esport,

espaces rétro gaming et jeux de société,

mise en avant de créateurs indépendants issus de la culture geek,

et nouvelles scènes dédiées à la compétition et à l'animation.

Parmi les temps forts, l'événement continue de développer des initiatives originales, comme les activités intergénérationnelles ou encore des formats mêlant esport, cosplay et divertissement.

Une Gamers Assembly en évolution

A travers ces évolutions, la Gamers Assembly confirme sa volonté de faire évoluer son format, en conciliant compétition, festival et ouverture au grand public. L'événement s'inscrit ainsi dans une dynamique plus large de transformation des manifestations esport, de plus en plus hybrides et accessibles.