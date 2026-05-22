L'Esports World Cup 2026 se tiendra à Paris

L'Esports World Cup 2026 (EWC), présenté comme le plus grand événement esport mondial, se déroulera à Paris du 6 juillet au 23 août 2026. Après plusieurs éditions organisées à Riyad, la capitale française devient la première ville hôte internationale de la compétition.

Photo : Le président Emmanuel Macron (à droite) et Ralf Reichert, CEO de l'Esports Foundation (à gauche), à l'Elysée à Paris, en France - 19 mai 2026

Cette édition réunira plus de 2 000 joueurs professionnels, représentant 200 clubs issus de plus de 100 pays, autour de 25 tournois couvrant 24 jeux, avec une dotation totale annoncée de plus de 75 millions de dollars.

Paris confirme ses ambitions dans l'esport

L'accueil de l'EWC s'inscrit dans la stratégie de développement esport portée par la Ville de Paris et les acteurs locaux du secteur.

Selon les organisateurs, l'événement se tiendra à Paris Expo Porte de Versailles, renforçant la place de la capitale parmi les grandes destinations internationales de l'esport.

Paris avait déjà accueilli plusieurs compétitions majeures ces dernières années, parmi lesquelles :

la finale des Worlds de League of Legends en 2019,

le Blast.tv Paris Major de Counter-Strike en 2023,

ou encore le Rocket League Major organisé en mai 2026.

Pour Pierre Rabadan, adjoint à la Maire de Paris chargé du tourisme et de la vie nocturne, cet accueil illustre "la capacité de Paris à accueillir de grands événements internationaux" et la volonté de la capitale de poursuivre son rayonnement à travers des rendez-vous sportifs et culturels mondiaux.

Une dimension internationale croissante

L'Esports World Cup revendique une audience mondiale en forte croissance. Selon les chiffres communiqués par l'Esports Foundation, l'édition 2025 aurait généré :

plus de 750 millions de spectateurs,

plus de 350 millions d'heures visionnées,

et un pic d'audience simultanée proche de 8 millions de viewers.

La compétition avait été diffusée via 97 partenaires et plus de 800 chaînes dans 35 langues.

Une stratégie de rotation internationale

L'Esports Foundation explique ce changement de localisation par une volonté d'accélérer sa stratégie de rotation internationale des villes hôtes.

Ralf Reichert, CEO de l'organisation, souligne que Riyad reste "la maison de l'EWC", tout en présentant Paris comme "le premier chapitre international de l'histoire de l'EWC".

Cette décision intervient également dans un contexte géopolitique régional plus incertain, mentionné dans le communiqué comme l'un des éléments ayant conduit à cette relocalisation anticipée.

Un enjeu économique et d'attractivité

Au-delà de la compétition elle-même, l'accueil de l'EWC représente un enjeu économique important pour la capitale.

Les acteurs parisiens de l'esport rappellent notamment que le Blast.tv Paris Major avait généré plus de 32 millions de dollars de retombées économiques en 2023.

La Ville de Paris et Paris je t'aime - Convention Bureau ont par ailleurs mis en place depuis 2023 une taskforce dédiée à l'accueil des grands événements esport, avec l'objectif affiché de faire de Paris une référence européenne du secteur dans les prochaines années.

Plus d'informations sur le site officiel