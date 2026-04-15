40 clubs esports du monde entier rejoignent le Club Partner Program 2026 de l'Esports Foundation

L'Esports Foundation (EF) annonce la sélection des clubs français Team Vitality et Gentle Mates parmi les 40 clubs retenus dans le monde pour rejoindre le Club Partner Program 2026, un programme de soutien financier, stratégique et marketing destiné aux clubs esports. Le programme vise à aider les clubs sélectionnés à développer leur marque et leur audience en amont et pendant l'Esports World Cup 2026 (EWC).

Un programme mondial pour accélérer le développement des clubs esports

Depuis son lancement en 2023, le Club Partner Program a investi plus de 100?millions de dollars dans les clubs. Cette année, 20 millions de dollars seront alloués aux clubs partenaires et offre :

Jusqu'à 1 million de dollars par club

Un accompagnement stratégique

Une visibilité internationale pour renforcer leur présence avant et pendant l'Esports World Cup 2026.

?Le Club Partner Program de l'Esports Foundation permet aux fans du monde entier de vivre l'esport autrement. ?Au fil des éditions, nous avons mis en place une plateforme qui aide les clubs à développer leur marque et à engager leur communauté, et les résultats sont déjà visibles. Avec l'arrivée de nouveaux clubs en 2026, le programme continue de se développer sur des marchés à forte croissance comme l'Amérique Latine, l'Inde, la Turquie et l'Asie du Sud-Est, renforçant ainsi le rayonnement international de l'écosystème.?"

a déclaré Hans Jagnow, Directeur des Clubs, Equipes Nationales et Relations Joueurs à l'Esports Foundation.

Des initiatives tout au long de l'année pour engager les millions de fans

Au-delà du soutien financier et stratégique, le Club Partner Program aide les clubs à renforcer leur lien avec leurs communautés grâce à des contenus, événements et opérations tout au long de l'année. En 2025, les clubs participants ont :

Cumulé plus de 300 millions de vues sur leurs campagnes digitales

Touché plus de 10 millions de fans à travers 370 initiatives (vidéos, rencontres avec les supporters ou activations sur les réseaux sociaux).

Réalisé plus de 130 watch parties dans le monde pour permettre aux fans de se réunir et vivre ensemble la compétition.

En parallèle, le programme Superfan a permis à plus de 2 000 fans d'assister aux compétitions de l'EWC 2025 à Riyad, en leur donnant accès à des expériences exclusives sur place.

Tout au long de la saison, Vitality et Gentle Mates proposeront à leurs fans de nombreux temps forts : contenus exclusifs, collaboration avec des créateurs, expériences sur place et événements communautaires.

Grâce au programme Club Partner, nous avons pu rapprocher nos fans du monde entier, ce sont des moments clés qui ont marqué la Team Vitality. À chaque victoire à l'EWC, la présence de la Hive s'est fait ressentir et a été visible pour des millions de spectateurs à travers le monde, nous rapprochant toujours plus de la conquête du trophée du Club Championship de l'EWC."

Fabien Devide "Neo", Président et Cofondateur de la Team Vitality.

L'EWC est désormais devenu l'un des grands rendez-vous à ne pas manquer pour nos équipes, avec la compétitivité globale qu'elle amène, son prestige, et le rayonnement international. C'est une compétition unique en son genre et nous sommes heureux d'y prendre part."

Marceau Lambert, Directeur Général de Gentle Mates.

Liste des 40 clubs esports sélectionnés dans le monde

Les 40 clubs sélectionnés pour le Club Partner Program de l'Esports Foundation 2026 sont ? :

100 Thieves, 9z Globant, All Gamers, Alpha7 Esports, Cloud9, Edward Gaming, Fluxo. W7M, Fnatic, Furia, FUT Esports, G2 Esports, Gam Esports, Gen.G, Gentle Mates, GodLike, Heroic, JD Gaming, Leviatan, Mouz, Navi, Nip.eStar, NRG, Onic, Reject, S8ul, Sentinels, T1, Team Falcons, Team Heretics, Team Liquid, Team RRQ, Team Secret, Team Spirit, Team Vitality, Titan Esports Club, Twisted Minds, Virtus.pro, Weibo Gaming, Wolves Esports, Zeta Division.

Ces clubs, qui touchent plus de 300?millions de fans, viennent d'Amérique du Nord, d'Europe, de MENA, de Chine, de Corée, d'Asie du Sud-Est, d'Inde et d'Amérique Latine.