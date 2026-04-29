EVA boucle un nouveau tour de table de 35M€ auprès de Raise Invest pour devenir le leader mondial du loisir immersif

Déjà leader en France, EVA accélère son expansion à l'international notamment en Espagne et Allemagne et déploie sa nouvelle génération d'expériences dont le nouveau hit : EVA Karting GP.

EVA (Esports Virtual Arenas), acteur de référence du divertissement immersif et pionnier mondial des arènes VR en déplacement libre (Free-Roaming), annonce l'arrivée de Raise Invest à son capital lors d'un tour de table de 35 millions d'euros. Cette étape majeure marque l'ouverture d'un nouveau cycle de croissance visant à accélérer le développement international de l'enseigne, renforcer son maillage historique en France et enrichir son catalogue de jeux.

Une ambition européenne affirmée : cap sur l'Allemagne et l'Espagne

Avec plus de 70 salles ouvertes en 5 ans, le réseau de franchises devrait franchir le cap des 100 salles fin 2026. Déjà présente dans 10 pays, l'entreprise fait de l'Allemagne et de l'Espagne ses priorités stratégiques dès 2026, avec 10 ouvertures déjà en cours (notamment à Grenade, Barcelone et Krefeld, s'ajoutant aux sites existants de Madrid, Malaga, Unna et Cologne).

Repousser encore et toujours les limites de la technologie : le lancement d'EVA Karting GP

Au-delà de l'expansion géographique, EVA continue de repousser les frontières du divertissement avec le développement de nouvelles licences. Immense succès lors de la Paris Games Week 2025, EVA Karting GP, le premier jeu de karting en réalité virtuelle au monde, sera déployé dans l'ensemble du réseau d'ici fin 2026. Cette expérience unique allie pilotage réel d'un kart de drift électrique et immersion virtuelle sur des arènes de 500 m², illustrant la capacité d'EVA à proposer des concepts "family-friendly" tout en restant techniquement à la pointe.

Un partenariat stratégique qui fait changer d'échelle la startup française

Avec l'arrivée de Raise Invest, EVA s'associe à un partenaire de premier plan, reconnu pour son expertise dans l'accompagnement de PME et ETI françaises en pleine accélération. Stratégie d'investissement small & mid cap spécialisé dans l'accompagnement minoritaire actif, Raise Invest cible spécifiquement des entreprises rentables et en croissance dotées d'un fort potentiel de développement. Ce partenariat apporte à EVA les ressources et l'accompagnement stratégique nécessaires pour soutenir ses ambitions internationales, grâce à un accompagnement actif dans la création de valeur notamment via l'écosystème Raise, et ses savoir-faire data et d'ingénierie financière.

EVA, un loisir pas comme les autres

A la frontière entre le loisir et le sport immersif, EVA propose une expérience unique au monde ayant déjà convaincu plus d'un million de joueurs et une communauté de plus de 10 000 joueurs réguliers en France sur son jeu de tir EVA Battle Arena. Le succès de ce dernier vient de donner naissance à la toute première league d'esport professionnelle en déplacement libre. L'EVA Pro League, lancée le 14 avril dernier, réunit 8 des plus grandes organisations esport d'Europe, preuve une nouvelle fois de l'attractivité globale de la marque EVA.

Le lancement de deux nouveaux jeux à dimension plus familiale en 2026 et le déploiement massif en Allemagne et en Espagne va permettre de devenir un acteur de référence à l'échelle européenne et de préparer son déploiement aux USA et en Asie.

Cette opération valide la solidité de notre modèle et la pertinence de notre vision. Elle nous donne les moyens de consolider notre leadership en France et d'amplifier notre déploiement international. EVA Karting GP incarne parfaitement cette nouvelle génération d'expériences sociales et spectaculaires que nous voulons porter en Europe, puis au-delà."

Jean Mariotte, Co-fondateur d'EVA.

EVA est un actif unique : une équipe qui a inventé sa propre catégorie, à la frontière du gaming et du divertissement collectif. Le produit et l'expérience joueur sont exceptionnels et constituent le véritable fondement de la réussite du modèle. L'entreprise a engagé une nouvelle phase de croissance portée par le déploiement de son réseau et de son offre, et nous sommes très enthousiastes à l'idée d'accompagner EVA pour exploiter son plein potentiel."

Vincent Sauzay, Partner Raise Invest.