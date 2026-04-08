Tout savoir pour entreprendre dans l'univers des jeux vidéo Le premier guide pratique dédié aux entrepreneurs du jeu vidéo

Le jeu vidéo n'est plus un simple loisir : c'est aujourd'hui une industrie mondiale de plus de 200 milliards de dollars, qui attire des millions de joueurs, des investisseurs et… de plus en plus d'entrepreneurs. Mais si les ouvrages sur l'histoire ou les technologies du jeu vidéo abondent, aucun n'avait encore exploré l'envers du décor entrepreneurial. C'est désormais chose faite avec la sortie de "Tout savoir pour entreprendre dans l'univers des jeux vidéo", un ouvrage inédit signé par un Expert-Comptable, un Avocat et un Consultant spécialisé dans l'économie du jeu vidéo.

Un livre de référence pour créer & développer son activité

Accessible et concret, ce guide de 330 pages s'adresse à tous ceux qui souhaitent entreprendre dans ce secteur en pleine effervescence : créateurs, freelances, studios, éditeurs ou investisseurs.

Il aborde de manière complète :

Le choix du statut juridique et fiscal,

Les règles économiques et comptables spécifiques au jeu vidéo,

Les contrats et aspects juridiques (PI, coproduction, distribution, droits d'auteur…),

Les aides, subventions et financements (CNC, FAJV, crowdfunding…),

Et propose de nombreuses annexes pratiques, modèles, adresses utiles et un dictionnaire du jeu vidéo.

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Titre : Tout savoir pour entreprendre dans l'univers des jeux vidéo

Auteur : Eric Hainaut (Expert-Comptable - Groupe Emargence), Jean-Marc Mojica (Avocat) et Laurent Michaud (Consultant en économie du jeu vidéo)

Editeur : Com'com

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