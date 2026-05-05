Investissement dans le jeu vidéo : une consultation lancée par la Direction générale des entreprises

Dans un contexte marqué par les évolutions récentes du marché du jeu vidéo, la Direction générale des entreprises (DGE), rattachée au ministère de l'Economie, engage une réflexion sur les conditions d'investissement dans le secteur en France.

Cette démarche vise à mieux comprendre les dynamiques actuelles de financement, alors que l'écosystème connaît à la fois des tensions - notamment sur certains modèles économiques et l'accès aux capitaux - et l'émergence de nouveaux acteurs et dispositifs d'investissement.

Dans cette perspective, la DGE souhaite recueillir l'avis d'un large panel d'acteurs de la filière, incluant studios, éditeurs, investisseurs spécialisés ou généralistes, établissements bancaires et fonds d'investissement.

Vous trouverez ci-dessous le message de la DGE ainsi qu'un questionnaire destiné à alimenter cette analyse. Les retours des professionnels du secteur contribueront à éclairer les réflexions en cours et, le cas échéant, les futures actions publiques en faveur du développement de l'industrie.

La Direction générale des entreprises (Ministère de l'Economie) mène actuellement une réflexion sur l'investissement dans le secteur du jeu vidéo en France. L'objectif est d'identifier les éventuels points de fragilité de l'écosystème, ainsi que les leviers d'action pertinents pour accompagner son développement.



Cette démarche intervient dans un contexte de renouvellement de la dynamique de marché, marqué notamment par l'émergence récente de nouveaux acteurs et véhicules d'investissement spécialisés. Nous souhaitons, à ce titre, mieux comprendre ces évolutions afin d'éclairer au mieux l'action publique.



Dans ce cadre, nous diffusons un questionnaire à destination d'un large panel d'acteurs : studios, éditeurs, investisseurs spécialisés, mais également investisseurs généralistes, établissements bancaires et fonds de capital-investissement. Ce questionnaire vise à recueillir des éléments sur les pratiques d'investissement, les éventuelles contraintes rencontrées et la perception du secteur.



Votre retour serait particulièrement précieux pour alimenter cette analyse. Le questionnaire est accessible au lien suivant :

https://framaforms.org/investissements-dans-le-jeu-video-en-france-1776854507



Il ne nécessite que quelques minutes pour être complété.

Les réponses seront traitées de manière strictement confidentielle et exploitées de façon agrégée.