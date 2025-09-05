Deux sessions d'information sur les appels Europe Créative Media 2026

Les appels du programme Europe Créative Media 2026 seront prochainement publiés, avec une première vague attendue dès le 25 septembre.

Afin de vous permettre d'anticiper au mieux et de vous accompagner dans vos démarches de coopération européenne et de dépôt, le Relais Culture Europe, bureau Europe Créative en France, organise deux premières sessions d'information :

Session d'information Media

Une présentation des nouveautés des appels du volet Media (audiovisuel, cinéma, jeu vidéo, VR/XR).

15 septembre, 15h - 16h30 CET

Session d'information "Content Cluster"

Une rencontre spécifiquement destinée aux sociétés de production, centrée sur les appels : European Co-development European, Slate Development, Video Games and Immersive Content Development, TV & Online Content

29 septembre, 15h - 16h30 CET

L'inscription est obligatoire et se fait via ce lien