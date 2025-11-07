Hoora lève 1,1 million d'euros et accélère pour devenir la référence du divertissement mobile

La start-up française Hoora a annoncé une levée de fonds de 1,1 million d'euros, visant à accélérer le développement de sa plateforme de jeux mobiles sans téléchargement. Ce financement réunit plusieurs investisseurs, dont des fonds, entrepreneurs et personnalités de l'influence.

Hoora propose une application mobile reposant sur un principe simple : faire défiler l'écran pour accéder instantanément à des jeux, sans installation ni temps d'attente. L'expérience se veut fluide, rapide et accessible, avec une logique de découverte continue. L'objectif affiché est de proposer une alternative aux modèles traditionnels du jeu mobile, encore largement fondés sur le téléchargement via les stores.

Déployée en phase de test dans plusieurs pays européens (France, Royaume-Uni, Belgique, Suisse), l'application revendique des performances prometteuses, notamment en matière de coût d'acquisition utilisateur, inférieur aux standards du marché. Un positionnement qui semble séduire les jeunes audiences.

Notre technologie nous permet de proposer une expérience à la hauteur des usages mobiles : rapide, fluide et sans friction ",

explique Flavien Marianacci, cofondateur et CTO de Hoora.

"Nous avons conçu Hoora pour que chaque jeu se lance instantanément et redéfinisse la manière de jouer sur mobile."

Cette levée de fonds permettra à Hoora de poursuivre son développement, en particulier sur le plan des fonctionnalités sociales et communautaires. À terme, la start-up souhaite mettre en place un modèle économique inspiré de Spotify, permettant aux développeurs de publier leurs jeux et de générer des revenus. L'enjeu est de construire un écosystème durable, à la fois pour les créateurs et les utilisateurs.

Hoora n'est pas seulement une application de jeux, c'est un nouveau format de divertissement : celui d'une génération qui scrolle plus qu'elle télécharge ",

souligne Romain Mussault, fondateur et CEO de Hoora.

"Cette levée nous permet d'accélérer notre développement et de consolider notre croissance en Europe avant d'aborder le marché américain, où nos premiers tests sont déjà très prometteurs."

Présente sur un marché estimé à plus de 90 milliards de dollars au niveau mondial, Hoora entend ainsi se positionner comme un acteur innovant du divertissement mobile, en misant sur l'instantanéité et la simplicité d'accès.

Hoora sur Google Play - Apple Store