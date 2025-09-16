Yards conseille le studio de jeux vidéo ZDT Studio dans le cadre de sa nouvelle levée de fonds

Yards a conseillé ZDT Studio (Zedrimetim), développeur parisien de jeux vidéo, dans le cadre de sa nouvelle levée de fonds auprès du fonds Tech & Touch (géré pour le compte de l'Etat par Bpifrance dans le cadre de France 2030), de PixCapital (fonds d'investissement basé à Paris spécialisé dans l'univers du gaming), d'un family office européen, de Cédric Lagarrigue (co-fondateur du studio), ainsi que d'un consortium de business angels issus de l'entertainment, du jeu vidéo et de la finance.

Fondé par Mika Tanguy et Gilles Aujard (spécialistes des effets spéciaux cinéma et de l'animation), Romuald Capron (ancien directeur du studio Arkane Lyon : Dishonored, Deathloop) et Cédric Lagarrigue (fondateur et ex-président de l'éditeur Focus Home Interactive), ZDT Studio réunit des talents issus du jeu vidéo, du cinéma et de l'animation.

Leur premier titre, "Darwin's Paradox", a été dévoilé en début d'année lors de la conférence "State of Play" de Sony PlayStation. Le jeu, qui permet aux joueurs d'incarner un poulpe dans une aventure aux allures de véritable film d'animation, est édité par l'éditeur japonais Konami, connu pour des franchises emblématiques comme Metal Gear, Silent Hill, Castlevania ou encore Pro Evolution Soccer. La proposition originale de "Darwin's Paradox", son univers, ses mécaniques de jeu et sa direction artistique ont suscité de nombreuses réactions enthousiastes de la part du public et de la presse spécialisée.

Après une première levée de fonds réalisée en 2022 auprès du fonds Tech & Touch (géré pour le compte de l'Etat par Bpifrance dans le cadre de France 2030) et de business angels, cette nouvelle levée de fonds stratégique va permettre à ZDT Studio de soutenir la finalisation du développement de "Darwin's Paradox" et de lancer la préproduction d'un second projet, actuellement en phase de concept.

Gilles Aujard, Mika Tanguy, Romuald Capron et Cédric Lagarrigue, cofondateurs de ZDT Studio, déclarent :

Nous sommes honorés d'accueillir des partenaires de qualité tels que PixCapital, un family office européen, et de nouveaux investisseurs, tout comme nous remercions les investisseurs historiques à renouveler leur confiance en nous accompagnant à nouveau à travers cette levée de fonds. Leur confiance va nous permettre de mener à bien la production de Darwin's Paradox, dont la date de sortie comme les supports prévus seront bientôt annoncés par Konami. Ils nous permettront également de poser les premières pierres de notre prochain jeu qui vient d'entrer en préproduction.".

