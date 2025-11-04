Appel à projets "Accompagner les créateurs dans des usages exploratoires des IAG (intelligences artificielles génératives)"

Le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) a ouvert un nouvel appel à projets visant à accompagner les créateurs dans des usages exploratoires de l'intelligence artificielle générative (IAG), avec un focus particulier sur les secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, de la création numérique et du jeu vidéo.

Ce dispositif s'adresse aux structures de résidence disposant d'une solide expérience dans l'accueil d'auteurs, et souhaitant mettre en place un programme d'expérimentation artistique encadré autour des IAG. L'objectif est de favoriser des approches collectives, responsables et innovantes de ces nouvelles technologies, en lien avec les enjeux culturels, éthiques et techniques du secteur.

Les structures sélectionnées recevront un accompagnement financier sous forme de subvention, destiné à soutenir les dépenses liées à la mise en oeuvre de leur programme (mentorat, matériel, licences, temps de création, etc.).

Calendrier

Période de candidature : du 7 octobre 2025 au 23 février 2026

Sélection des projets : semaine du 16 mars 2026

Notification des résultats : semaine du 23 mars 2026

Webinaires d'information : 25 novembre 2025 et 20 janvier 2026, à 10h

Toutes les informations et candidatures sur le site du CNC : Appel à projets - Usages exploratoires des IAG