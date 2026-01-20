Neo Xperiences lève 3,6 M€ pour accélérer son expansion dans le loisir immersif mondial

La scale-up technologique caennaise NeoXperiences annonce une levée de fonds de 3,6 M€, menée avec Go Capital, Bpifrance et le soutien de l'Agence de Développement de la Normandie. Cette opération marque le lancement d'une nouvelle phase de croissance, avec une campagne de recrutement visant 30 embauches supplémentaires d'ici 2028. Portée par cette dynamique, l'entreprise ambitionne de doubler son chiffre d'affaires chaque année, avec pour objectif de le multiplier par dix à l'horizon 2028, et de renforcer durablement sa place sur le marché du divertissement interactif.

Objectifs du financement : une accélération sur tous les fronts

L'objectif de cette levée de fonds de 3,6 M€ est d'accélérer le déploiement de NeoXperiences en France et à l'international, en renforçant sa présence dans les lieux de loisirs indoor : parcs de divertissement, centres sportifs, complexes touristiques et opérateurs culturels tout en élargissant son offre d'expériences immersives mêlant jeu, activité physique et innovation.

Cette nouvelle phase de développement est menée aux côtés de Go Capital, acteur de référence de l'investissement deeptech et technologique dans le Grand Ouest. Société de gestion indépendante basée à Caen et gérant plus de 400 M€ d'actifs, Go Capital accompagne des startups innovantes de l'amorçage au capital-risque et apporte à NeoXperiences un soutien structurant pour changer d'échelle.

Le financement permettra également d'accélérer l'industrialisation des solutions, d'intensifier les investissements en recherche et développement, afin de maintenir l'avance technologique de Neo Xperiences et de consolider durablement sa position de référence du divertissement interactif nouvelle génération. L'entreprise caennaise a, par ailleurs, lancé une vaste campagne de recrutement visant à doubler ses effectifs en 2026 Vs N-1, afin de recruter 30 personnes supplémentaires d'ici 2028.

Chez Go Capital, nous sommes fiers d'accompagner des entreprises innovantes comme Neo Xperiences, qui allient performance économique et ancrage territorial en s'ouvrant sur les ventes internationales. Boris Courté a su insuffler une dynamique d'innovation et de croissance remarquable en créant des emplois en Normandie, ce qui illustre parfaitement notre volonté de soutenir des projets à fort impact, tant pour l'économie locale que pour l'écosystème entrepreneurial français. Neo Xperiences incarne cette dynamique d'innovation et de responsabilité que nous cherchons à promouvoir, et nous sommes ravis de contribuer à leur succès"

David Leray, Directeur d'Investissement de Go Capital

Liste des participants

Go Capital

Bpifrance

Agence de Développement de la Normandie

Le marché des Loisirs Indoor propulsé par une innovation Normande

Fondée en 2018 à Caen, Neo Xperiences est née d'une conviction portée par son fondateur Boris Courté : utiliser la technologie pour remettre le mouvement au coeur du jeu. L'entreprise transforme n'importe quel mur en espace de jeu interactif, mêlant activité physique, interaction et nouvelles technologies. Grâce à son savoir-faire technologique, Neo Xperiences connaît une forte croissance - la scale-up revendique plus de 15 millions de joueurs, 500 écrans déployés dans 40 pays répartis sur 5 continents.

Ses solutions sont aujourd'hui déployées dans les parcs de loisirs, centres sportifs, écoles, villages vacances, collectivités, agences événementielles et centres commerciaux. Elles ont également séduit MrBeast, créateur de contenu le plus influent au monde et entrepreneur à succès, qui a fait appel à Neo Xperiences pour concevoir une attraction immersive sur mesure pour son parc Beastland à Riyad, en Arabie saoudite, validant également le savoir-faire et la reconnaissance internationale de l'entreprise normande.

Dans l'intervalle, et en s'appuyant sur des résultats scientifiques, la pépite normande ouvre une nouvelle phase de développement, et déploie désormais ses solutions dans l'univers de la santé et de la rééducation, avec des premiers usages en EHPAD et foyers spécialisés. Ces dispositifs ludiques et progressifs permettent de travailler motricité, équilibre, coordination et capacités cognitives, tout en amplifiant les soins prodigués. Renforcée par des études académiques, cette approche marque le passage du divertissement à une innovation thérapeutique à forte valeur ajoutée.

Porté par une demande insatiable d'expériences immersives et météo-indépendantes, le marché des Loisirs Indoor connaît notamment en France un véritable boom post-pandémie, Neo Xperiences entend, grâce à cette levée, consolider sa position d'acteur majeur du secteur et accélérer son maillage international. Selon les estimations du Space (1), le Loisir Indoor français a franchi la barre symbolique du milliard d'euros de chiffre d'affaires dès 2023, avec une croissance annuelle moyenne de 15 % depuis 2019, dopée par l'explosion des complexes multi-activités (escape games, trampoline parks, escalade indoor, laser games, VR).

Dans l'intervalle, les dépenses des ménages en activités récréatives et sportives privées ont bondi de +40 % entre 2019 et 2024, dépassant les 12 milliards d'euros (2) au total, reflétant un virage durable vers des loisirs actifs et familiaux en France. Neo Xperiences affiche un fort potentiel de croissance et vise un doublement annuel de son chiffre d'affaires, avec l'objectif de le multiplier par dix d'ici 2028.

Neo Xperiences a été fondée avec une conviction forte : la technologie peut encourager l'activité physique, permettre d'apprendre, de recréer du lien social intergénérationnel et d'améliorer le bien-être. Notre objectif est clair : faire de Neo Xperiences une référence mondiale des expériences immersives et phygitales. Cette levée de fonds marque une nouvelle étape structurante dans notre croissance et nous donne les moyens d'accélérer cette transition toujours avec la même ambition : aider chacun à bouger plus et mieux."

Boris Courté, CEO de Neo Xperiences