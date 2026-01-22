France 2030 : 11 projets soutenus pour structurer une filière française des univers virtuels immersifs

À l'occasion de la Rencontre autour des technologies immersives et des univers virtuels organisée à Bercy le 12 janvier, Anne Le Hénanff, ministre déléguée chargée de l'Intelligence artificielle et du Numérique, a annoncé les 11 projets lauréats des deux premières relèves de l'appel à projets "Technologies innovantes des univers virtuels immersifs", déployé dans le cadre de France 2030.

Dans un contexte de compétition technologique mondiale autour des univers virtuels, de la simulation numérique et des environnements immersifs, la France investit pour bâtir une filière souveraine, industrielle et exportatrice. Ces technologies sont appelées à transformer durablement l'industrie, la santé, la formation, la recherche et de nombreux services à haute valeur ajoutée.

Faire émerger des champions français des technologies immersives

La France dispose déjà d'entreprises, de laboratoires et de talents de premier plan dans les technologies immersives : équipements, moteurs logiciels, outils de modélisation, plateformes de simulation, réalité virtuelle et augmentée. Mais ces briques technologiques restent aujourd'hui trop fragmentées pour permettre l'émergence de leaders industriels capables de s'imposer à l'échelle européenne et mondiale.

L'objectif de cet appel à projets est triple :

Financer des projets structurants permettant de franchir des seuils technologiques ;

Industrialiser des solutions souveraines ;

Et constituer une chaîne de valeur complète des univers virtuels immersifs en France et en Europe.

Un appel à projets au coeur de la stratégie France 2030

Lancé en 2024, l'appel à projets "Technologies innovantes des univers virtuels immersifs", piloté par la Direction générale des Entreprises (DGE) avec le Secrétariat général pour l'investissement (SGPI) et opéré pour le compte de l'Etat par Bpifrance, vise à soutenir les technologies clés, notamment :

Les équipements immersifs (casques, capteurs, affichage, composants) ;

Les logiciels de création, de modélisation et de simulation ;

Les outils d'interopérabilité entre plateformes ;

Et les briques logicielles permettant des usages industriels, médicaux et de formation.

L'appel cible les usages à fort impact économique et sociétal (industrie, santé, formation, ingénierie, recherche), afin de transformer ces technologies en véritables leviers de compétitivité et de souveraineté.

11 projets pour structurer toute la chaîne de valeur

Les 11 projets sélectionnés dans les deux premières relèves couvrent une large part de la chaîne de valeur des univers virtuels immersifs : de l'infrastructure logicielle aux usages industriels, en passant par la santé, la formation, la visualisation scientifique et l'ingénierie immersive.

Ils répondent à des enjeux structurants comme :

L'interopérabilité des plateformes ;

La qualité et la performance des environnements immersifs ;

L'intégration de l'IA ;

Et la capacité à déployer ces solutions à grande échelle.

Anne Le Hénanff, ministre déléguée chargée de l'Intelligence artificielle et du Numérique, a déclaré :

Les technologies immersives sont un levier stratégique de souveraineté, de compétitivité et de transformation de notre économie. Elles révolutionnent l'industrie, la formation, la santé et la recherche. Avec cet appel à projets France 2030, nous donnons aux acteurs français les moyens de franchir des seuils technologiques, d'industrialiser leurs solutions et de devenir des leaders européens dans ces technologies clés."