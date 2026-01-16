Gamevestor lève plus d'1 million d'euros pour lancer la première plateforme d'investissement participatif régulée dédiée au jeu vidéo en Europe Gamevestor propose une alternative aux modèles traditionnels d'édition et de financement du jeu vidéo, en donnant plus de pouvoir aux créateurs et aux joueurs

Gamevestor a le plaisir d'annoncer la réussite d'une levée de fonds de plus d'un million d'euros destinée au lancement de sa plateforme pionnière d'investissement participatif dédiée à l'industrie du jeu vidéo. La plateforme permet aux particuliers et aux entreprises d'investir directement dans des projets vidéoludiques à fort potentiel et d'en partager les bénéfices en cas de succès commercial.

Fondée par les vétérans du secteur Ivan Marchand (EA, Google) et Arthur Van Clap (Ubisoft), Gamevestor bénéficie du soutien d'investisseurs reconnus issus des industries créatives et du monde financier.

Gamevestor : une nouvelle manière de financer les jeux et d'impliquer les joueurs

Alors que le marché mondial du jeu vidéo dépasse les 188 milliards de dollars, de nombreux studios peinent plus que jamais à financer leurs projets. Forts de leur propre expérience au sein de l'industrie, les deux fondateurs ont créé Gamevestor, afin d'ouvrir le financement des jeux vidéo à une communauté plus large. Grâce à la plateforme, les joueurs comme les investisseurs professionnels peuvent choisir les projets qu'ils souhaitent soutenir et, si le jeu réussit, partager les retombées financières.

Véritable innovation européenne, Gamevestor est une startup à mission, à la croisée de la fintech et de la culture du gaming. Elle combine une solution d'investissement adaptée à l'industrie du jeu vidéo avec des modèles de financement participatif plus traditionnels (préventes, dons, merchandising), aidant les développeurs à renforcer l'engagement de leur communauté dans la durée et à étendre leurs campagnes au-delà des frontières européennes.

Nous sommes ravis d'avoir réuni un groupe de partenaires aussi diversifié pour lancer Gamevestor, "

déclarent Ivan Marchand, PDG, et Arthur Van Clap, Directeur Général et Financier.

"Nous souhaitons positionner la plateforme comme une force positive pour l'industrie. Il est essentiel d'offrir aux studios indépendants en Europe de nouvelles options de financement qui préservent leur liberté créative, tout en donnant aux joueurs une nouvelle façon de s'engager auprès des jeux qu'ils aiment."

Un modèle qui séduit les experts du jeu vidéo comme de la finance

Le modèle Gamevestor a déjà attiré l'attention d'acteurs clés de la finance et des industries créatives. La levée de fonds réunit notamment ForsVC, fonds belge spécialisé dans l'entertainment et les industries créatives (250 000 €), LeanSquare (150 000 €), rattaché au fonds liégeois Noshaq, ainsi que Ben Fiquet, PDG du studio Lizardcube (150 000 €).

D'autres soutiens proviennent de business angels individuels et de dispositifs publics tels que BPI France, La Région Auvergne Rhône-Alpes et Initiative Grand Annecy.

L'entreprise est désormais enregistrée auprès de l'Orias et agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour opérer dans toute l'Union européenne pour les investissements, et à l'international pour les dons.

Nous avons été convaincu par Gamevestor et son modèle innovant de financement de projets de jeux vidéo",

explique Eric Diepeveen, Venture Partner chez ForsVC.

"Il s'inscrit dans notre mission d'accompagner les initiatives entrepreneuriales dans le divertissement et les industries créatives, et nous sommes ravis de soutenir leur lancement."

Le projet Gamevestor représente une initiative unique en Europe pour le financement du jeu vidéo, une industrie qui ne cesse de croître d'année en année",

indique Bertrand Joiret, Investment manager chez LeanSquare.

"Gamevestor permet d'apporter un nouvel outil de financement en Région Wallonne, pour une industrie qui peine à mobiliser de l'investissement privé."

En tant que dirigeant de studio, je me positionne naturellement du côté des développeurs. Je suis profondément convaincu que Gamevestor apporte une vraie réponse aux créatifs, en leur offrant une nouvelle manière de financer leurs projets tout en préservant leur indépendance."

Ben Fiquet, CEO & Directeur Créatif, Lizardcube

Gamevestor : un cadre sécurisé pour investir dans le jeu vidéo

Consciente que tout investissement comporte des risques, Gamevestor a mis en place un cadre rigoureux pour protéger au mieux ses utilisateurs.

Chaque projet est examiné par un comité indépendant d'experts issus du jeu vidéo et de la finance, selon des critères objectifs tels que le potentiel commercial, la crédibilité du studio ou les besoins budgétaires.

Les fonds sont débloqués par étapes, en fonction des jalons de production, et des remboursements partiels peuvent être proposés si les objectifs ne sont pas atteints.

Chaque campagne fournit une information complète et transparente sur les objectifs, les risques et la structure financière du projet, afin d'offrir une visibilité totale aux investisseurs.

La plateforme travaille exclusivement avec des partenaires agréés par les régulateurs et n'intègre aucune cryptomonnaie ni composant Web3.

Un lancement grand public imminent

Cette levée permettra à Gamevestor de déployer sa plateforme dans toute l'Europe, dans un cadre sécurisé et conforme pour tous les utilisateurs.

Les fonds soutiendront également les actions marketing et de communication liées au lancement public prévu début 2026, notamment les partenariats influenceurs, la publicité et les relations médias.

Des recrutements sont prévus à moyen terme (relations studios, support investisseurs, marketing), mais la priorité immédiate est de renforcer l'équipe existante afin d'assurer un lancement fluide et réussi dans les prochaines semaines.