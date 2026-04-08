Playruo lève 2,1M€ pour devenir la plateforme de référence du test et du partage de jeux vidéo en streaming Soutenue notamment par Blast., Kameha Ventures, Ventech, Maxime Demeure, Nicolas Beraud, l'entreprise annonce également la signature de partenariats stratégiques avec des acteurs majeurs du secteur ...

Playruo, solution professionnelle made in France de cloud gaming destinée aux studios et éditeurs de jeux vidéo, annonce avoir complété une levée de fonds à hauteur de 2,1 millions d'euros.

Via un tour structuré par Blast. et soutenu par des fonds et investisseurs spécialisés du gaming tels que Kameha Ventures, cette nouvelle levée permet d'accélérer la commercialisation à grande échelle des services de Playruo :

Playtests instantanés de jeux

QA et validation produit

Previews et tests à destination de la presse

Opérations destinées aux streamers de jeu

Partages sécurisés de versions entre studios et éditeurs ou investisseurs

Démos jouables sans téléchargement depuis des publicités et pages web

Le tout avec une flexibilité maximale, sans aucun travail de la part des studios, et en toute sécurité.

Cette levée de fonds marque donc la transition d'une phase de validation de marché vers une phase d'accélération commerciale à l'international.

Une proposition unique pour mieux faire face à un contexte complexe

Face à une compétition accrue et dans un contexte difficile pour l'industrie vidéoludique, Playruo se positionne en solution pour dérisquer le développement et l'édition de jeux vidéo. Car le meilleur moyen de s'assurer de la qualité d'un jeu, de valider son audience et de le faire découvrir reste simple : le mettre entre les mains des joueurs. Et c'est maintenant possible en instantané, en streaming et en un clic, partout dans le monde.

Pour ce faire, Playruo a développé une technologie propriétaire permettant de diffuser en instantané (via une technologie de streaming) un jeu directement sur le navigateur. Les joueurs peuvent ainsi directement, en un clic, tester un jeu vidéo sur n'importe quel environnement.

Pour les éditeurs et studio, cette technologie peut être mobilisée à toutes les étapes de la vie d'un jeu :

Facilitation des playtests et de la QA pendant le développement : instantanéité en amont du test (téléchargement, patch, configuration, support) et au lancement (un lien + un clic = un test) le tout avec une sécurité maximale contre les fuites de contenus confidentiels et une réduction des frictions logistiques

Facilitation des previews presse et influenceurs en amont du lancement : plus besoin d'envoyer des clés ou de demander des téléchargement et installations chronophages, l'expérience est contrôlée et l'activation simplifiée… et pourquoi pas permettre à un streamer de faire essayer le jeu à son audience pendant son livestream ?

Augmentation de l'engagement grâce aux playable ads au moment du lancement : avec ses publicités cliquables uniques qui permettent aux joueurs d'accéder instantanément aux titres directement dans leur navigateur internet, sans téléchargement ni installation, Playruo apporte à l'industrie du jeu vidéo PC ce qui est déjà la norme au sein de l'univers du jeu mobile. Une innovation attendue par l'industrie, et un défi technique relevé par Playruo.

Un nouveau partenariat clé sur 2026 avec le groupe PulluP Entertainment

Preuve de cette accélération, l'équipe de Playruo est également heureuse d'annoncer la signature d'un partenariat stratégique avec le groupe PulluP Entertainment, dès cette année. Playruo mettra à disposition ses outils de playtests, de QA et de previews presse pour une partie des titrés édités par Focus Entertainment et Dotemu.

Ces deux acteurs réputés dans leur domaine et forts de titres à succès tels que A Plague Tale : Requiem, Warhammer 40.000 : Space Marine 2 pour Focus Entertainment, et Absolum, Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's Revenge pour Dotemu, pourront ainsi s'appuyer sur Playruo pour faciliter les phases de test de ses jeux, de la préproduction à la production, afin de collecter davantage de retours utilisateurs dans des conditions d'accès optimales, tout en assurant une protection maximale des contenus et des versions partagées.

Ce partenariat vient compléter une solide listes de cas clients, avec des acteurs tels que le SNJV (Syndicat National du Jeu Vidéo) en tant que partenaire technologique de la cérémonie des Pégases, ou encore Ubisoft et Webedia, dans le cadre d'une campagne autour du titre Avatar : Frontiers of Pandora.

Près de 20 000 nouveaux jeux sortent chaque année ; c'est donc peu dire que la compétition est féroce entre les titres ! Avec Playruo, notre objectif est de réduire l'incertitude créative et marketing des développeurs et éditeurs, en facilitant les tests et l'accès aux jeux"

comme l'explique Fergus Leleu, CEO de Playruo.

"Nous voulons transformer chaque test et chaque partage d'un jeu via les solutions Playruo en une intention mesurable pour les acteurs du secteur".

Playruo transforme les jeux en expériences instantanément accessibles. En supprimant les frictions liées à l'installation et à la distribution, la plateforme permet aux studios de tester plus vite, de mieux marketer leurs titres et d'atteindre les joueurs partout dans le monde en un clic. Nous suivons et travaillons avec l'équipe depuis plusieurs années et avons été constamment impressionnés par leur exécution",

déclare Olivier Gemayel, managing partner chez Kameha Ventures.

"Chez Kameha, nous pensons que ce type d'infrastructure GameTech sera l'avenir de la distribution des contenus interactifs."

Accompagner la croissance de Playruo s'inscrit pleinement dans notre vision stratégique du divertissement numérique. Leur avance technologique et le savoir-faire de l'équipe en font un acteur à l'avant-garde, capable de répondre à un défi majeur des studios : optimiser et sécuriser la conversion des joueurs",

précise Anthony Bourbon, fondateur de Blast.Club.

"Nous sommes fiers de les soutenir dans la commercialisation de cette offre qui s'annonce déjà comme une référence du secteur."

La solution Playruo a été conçue par Fergus Leleu, Jean-Baptiste Kempf et Yannis Weinbach. Forts de leurs expertises dans le cloud, la publicité et le jeu vidéo, ces trois passionnés ont relevé le défi de créer une solution de cloud gaming dédiée à l'industrie du jeu vidéo.

Les solutions Playruo sont disponibles et accessibles dès aujourd'hui. Et avec cette nouvelle levée de fonds, les équipes ont hâte d'accélérer le déploiement de leurs solutions à l'international, pour révolutionner l'accès aux jeux vidéo et réduire la friction entre les joueurs et leurs jeux au strict minimum : un clic !

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