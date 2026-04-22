Frédérick Raynal lance un Kickstarter pour PopCorn : Duel sur Mega Drive Attention : la campagne se termine le 30 avril 23026

Le créateur français Frédérick Raynal lance une campagne Kickstarter autour de PopCorn : Duel, une réinterprétation de son jeu PopCorn sorti en 1988.

Pensé comme un jeu d'arcade compétitif, PopCorn : Duel propose des affrontements dynamiques où bonus, projectiles et effets spéciaux transforment chaque partie en duel stratégique.

Le projet s'accompagne d'un contrôleur dédié, le PopCorn Spinner, conçu pour la Mega Drive afin d'offrir une meilleure précision et retrouver les sensations des bornes d'arcade.

La cartouche inclura également deux autres versions du jeu : une adaptation fidèle du PopCorn original de 1988 et une version modernisée.

La campagne propose enfin plusieurs éditions collectors, mêlant objets rétro et créations inédites, dans une démarche à la fois patrimoniale et expérimentale.

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