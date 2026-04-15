Inclusion : Lancement de l'appel à projets CNC "Les Uns et les autres" Secteur : Cinéma - Audiovisuel - Jeu vidéo - Multi-sectoriel

Le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) et l'Agefiph rejoint, cette année, par l'Adami renouvellent pour une 5ème édition l'appel à projets "Les uns et les autres" avec la volonté de soutenir et accompagner des projets favorisant l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap dans les entreprises des secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, de l'animation et du jeu vidéo.

Avec l'arrivée de l'Adami comme partenaire aux côtés du CNC et de l'Agefiph, cette année, le budget de l'appel à projets "Les uns et les autres" se renforce à hauteur de 380 000€.

Les actions et organismes recherchés pour cet appel à projets ont pour objets le développement de formations initiales, continues ou en alternance ; l'adaptation de postes de travail existants ; la création ou l'acquisition d'outils adaptés à différents types de handicap ; la facilitation de la mobilité professionnelle ; la mise en relation entre professionnels en situation de handicap et employeurs du secteur.

Cette année les candidatures sont ouvertes du 13 avril au 30 mai 2026.

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Joséphine Japy, réalisatrice et comédienne, présidente du jury

Pour cette 5e édition, le jury sera présidé par la comédienne et réalisatrice Joséphine Japy dont le premier film Qui brille au combat a été soutenu par le dispositif en 2024. Il sera composé de professionnels reconnus pour leur engagement en faveur de l'inclusion, évaluera les projets selon leur impact potentiel et leur faisabilité. Ils seront accompagnés de représentants de l'Agefiph, d'Audiens et de l'Adami.

50 projets aidés depuis la création du dispositif

Depuis le lancement de cet appel à projets en 2002, ce sont 50 initiatives qui ont été soutenues à hauteur de 1 165 000€, et plus de 90 projets déposés.

Parmi eux des projets de création (long métrage, documentaire, court métrage ou encore série), de formations, de festivals, de plateformes de mise en réseau, de mise en accessibilité d'outils et de supports visant à améliorer les conditions de travail et à favoriser l'accès à l'emploi des personnes handicapées dans les secteurs du cinéma et de l'audiovisuel.

Voici quelques exemples de projets aidés durant les 4 dernières éditions :

la série Toulouse-Lautrec de Fanny Riedberger (produit par Fédération Studios pour TF1) pour laquelle la production a souhaité faire tourner des adolescents en réelle situation de handicap pour des rôles principaux et des figurants nécessitant un dispositif spécifique et innovant pour intégrer ces comédiens à la série et au collectif de travail.

le dispositif Tremplin, porté par Séquences Clés production, qui oeuvre pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap vers l'emploi dans les secteurs du cinéma et de l'audiovisuel.la formation de formateurs à l'accessibilité en salles, portée par Ciné Sens, qui mêle des personnes en situation de handicap sensoriel et des professionnels du cinéma. La formation a pour vocation de proposer des outils pour aborder au mieux la question de l'accessibilité et de multiplier la capacité d'intervention sur ce sujet.

le court métrage Diego de Melissa Silveira (produit par TopShot Films) qui a engagé un comédien en situation de handicap pour interpréter le rôle principal.

Perce Neige Live ! un projet de pôle cinéma (5 salles) et culturel qui aura pour mission de créer de l'emploi et de l'employabilité pour des personnes porteuses d'un handicap mental et/ou psychique. Porté par la fondation Perce-Neige, en coopération avec un collectif d'entrepreneurs réunis au sein de la Fondation Culture et Handicap, Perce Neige Live ! prévoit l'embauche d'environ 70 personnes en situation de handicap et vise près de 300.000 visiteurs par an.

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