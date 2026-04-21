EVA lance sa ligue esport professionnelle aux côtés de 8 des plus grands clubs européens

G2 Esports, Team Vitality, Team Heretics, GiantX, Shifters, Solary, SK Gaming et OG Esports : huit des organisations esport les plus titrées d'Europe se disputeront l'EVA Pro League en 2026. Première compétition professionnelle de réalité virtuelle de l'histoire de l'esport, l'EVA Pro League a débuté le 14 avril 2026.

La VR et EVA dessinent le futur de l'esport

Depuis sa création, EVA a construit l'infrastructure compétitive de réalité virtuelle en déplacement libre sur grand espace la plus avancée au monde : 72 arènes dans 11 pays, plus d'un million de joueurs, et un circuit compétitif qui s'est structuré saison après saison. Aujourd'hui, les plus grandes organisations esport européennes rejoignent ce circuit. Ce signal est clair : la réalité virtuelle n'est plus un segment à part. Elle s'impose comme un nouveau terrain de jeu crédible pour l'esport de haut niveau.

Pendant plus de cinq ans à la direction de Paris Saint-Germain Esports j'ai vu ce secteur se transformer à une vitesse vertigineuse. Aujourd'hui, du côté éditeur de jeu, nous franchissons une étape que personne n'a encore osé franchir : créer la première compétition professionnelle de réalité virtuelle réunissant huit clubs majeurs européens. La VR n'est pas une mode, c'est le prochain terrain de jeu de l'esport de haut niveau, et nous en serons les acteurs principaux."

Yassine Jaada, VP Esports & Communications, EVA

De l'esport et du sport

Avec ses arènes de 500 m² en déplacement libre, EVA introduit également une dimension physique inédite dans la compétition. À haut niveau, la performance ne repose pas uniquement sur la stratégie, la précision et la coordination : elle mobilise aussi l'endurance, l'explosivité et la maîtrise du corps dans l'espace. EVA fait ainsi émerger un format unique, au croisement du gaming compétitif et du sport.

Huit clubs. Huit arènes. Un ancrage local et un format inédit

Cette singularité se prolonge dans la structure même de la ligue. Chaque club participant est rattaché à une salle EVA et à une ville, faisant naître une dynamique locale nouvelle. Cette implantation ouvre la voie à une relation plus incarnée entre les équipes et leurs communautés, avec des supporters qui peuvent s'identifier à un club, à un lieu et à un territoire, dans une logique proche de celle des grandes compétitions sportives.

Les clubs participants et leurs arènes associées :

G2 Esports - basé à EVA Les Mureaux, France

Team Vitality - basé à EVA Marseille, France

Team Heretics - basé à EVA Madrid, Espagne

GiantX - basé à EVA Malaga, Espagne

Shifters - basé à EVA Rouen, France

Solary - basé à EVA Tours, France

SK Gaming - basé à EVA Cologne, Allemagne

OG Esports - basé à EVA Troyes, France

EVA a posé les bases d'un format innovant qui rencontre un réel succès auprès du public et repousse les limites de l'esport en y intégrant une dimension physique unique. En rejoignant le circuit compétitif, notre ambition est désormais de contribuer au développement de cette ligue comme une nouvelle référence de haut niveau."

explique Fabien "Neo" Devide, Président Team Vitality.

"Nous avons hâte de voir l'EVA Pro League débuter et ce roster s'exprimer dans ce nouvel environnement compétitif… depuis Marseille ! C'est le début d'une nouvelle aventure pour Team Vitality."

Le format

L'EVA Pro League se tiendra du 14 avril au 25 octobre 2026, avec un format de matchs aller-retour joués aux format de "Best of 3" : la première équipe à 2 victoires l'emporte.

Chaque club participant sera associé à une salle EVA, créant une véritable dynamique "à domicile" sans précédent dans l'esport. Les équipes se rencontreront au sein de la même arène pendant les playoffs à partir d'octobre 2026, offrant un spectacle trépidant au public.

À l'issue de la saison régulière, un prize pool de 50 000 € sera réparti entre les huit clubs. Ce montant est appelé à évoluer : 25% des revenus générés par les ventes de skins de la ligue viendront s'y ajouter, faisant des fans de véritables acteurs de l'enjeu compétitif.

Le Top 4 des équipes participantes se qualifieront directement pour les playoffs de l'EVA Summit, phase qui sera accompagnée d'une récompense supplémentaire de 15 000 €.

Diffusion & engagement des fans

Les fans des clubs peuvent démontrer leur soutien au travers de packs de skins exclusifs de l'EVA Pro League, disponibles sur la boutique d'objets EVA.

La collection inclut :

Un pack de skins exclusif par club, permettant aux fans de représenter leur équipe favorite

Un pack de skins EVA Pro League, célébrant la compétition dans son ensemble, est disponible lors de la première journée de compétition.

Tous les matchs de l'EVA Pro League seront diffusés en live sur Twitch, sur la chaîne EVA Compétitive (https://www.twitch.tv/EVA_Competitive), en plus de co-diffusions dans différentes langues afin d'atteindre la communauté internationale grandissante d'EVA.