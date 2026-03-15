Swahili Esports Champions 2026 : la coopération culturelle franco-africaine au service de l'esport féminin en Afrique de l'Est

Au-delà de la compétition elle-même, les Swahili Esports Champions 2026, organisés à Kampala les 7 et 8 mars, illustrent une dynamique plus large : celle d'une coopération franco-africaine qui considère l'esport non seulement comme une pratique compétitive, mais aussi comme un outil de développement culturel, d'inclusion et de structuration d'écosystèmes créatifs.

Lancée en 2023 à Nairobi par le réseau de l'Institut français, l'initiative s'inscrit dans le cadre de l'engagement de la France en faveur du développement des industries culturelles et créatives africaines, avec une attention particulière portée à la jeunesse, à l'innovation numérique et à l'égalité femmes-hommes. Soutenu par le Fonds Création Africa, le projet mobilise également le réseau culturel français dans la région, en lien avec des partenaires locaux.

L'intérêt du programme tient précisément à cette approche transversale. Il ne s'agit pas seulement d'organiser un tournoi, mais de faire de l'esport un point de rencontre entre acteurs culturels, institutions publiques, structures éducatives et communautés locales. Les phases de sélection organisées dans plusieurs pays d'Afrique de l'Est participent à cette logique en créant des passerelles entre scènes nationales et dynamique régionale.

L'autre dimension forte du projet est sa contribution à la féminisation de l'esport. En mettant en avant un championnat 100 % féminin, Swahili Esports Champions cherche à rendre plus visibles les joueuses, à favoriser leur montée en compétence et à créer de nouvelles perspectives dans un secteur encore très largement masculin. Le communiqué présente ainsi l'esport comme un levier d'inclusion et d'opportunités professionnelles pour les jeunes femmes.

Le choix de Kampala, en lien avec le DigiArt Festival, souligne aussi l'ambition de relier l'esport à un écosystème plus vaste de cultures numériques. Production audiovisuelle, animation communautaire, coopération culturelle et création numérique y sont envisagées comme des composantes d'un même mouvement. L'événement repose d'ailleurs sur un réseau de partenaires locaux engagés, parmi lesquels Gamer Girls Uganda, Arudem et le DigitArt Festival, ce qui renforce son ancrage territorial.

Au-delà du tournoi, des temps d'échanges institutionnels et professionnels étaient également prévus afin de favoriser le dialogue entre fédérations esport, acteurs culturels, partenaires éducatifs et institutions publiques, avec l'objectif affiché de renforcer durablement l'écosystème esport régional. Cette dimension est sans doute l'un des aspects les plus intéressants du projet : utiliser l'événementiel comme point d'appui pour structurer un secteur émergent sur le long terme.

Comme le résume Désiré Koussawo, président de SAGES Africa :

Swahili Esports Champions est un projet de coopération qui démontre le potentiel de l'esport comme outil de développement culturel, d'inclusion et de dialogue régional. Après Nairobi en 2023, cette deuxième édition à Kampala marque une étape clé dans la structuration de l'esport féminin en Afrique de l'Est."

À travers ce type d'initiative, l'esport apparaît donc de plus en plus comme un instrument de coopération culturelle, au croisement des politiques publiques, des industries créatives, de la jeunesse et des enjeux d'égalité. Plus qu'un simple tournoi, Swahili Esports Champions défend l'idée que le jeu vidéo compétitif peut aussi contribuer à faire émerger de nouveaux réseaux, de nouveaux rôles modèles et de nouvelles formes de collaboration entre la France et les écosystèmes africains.