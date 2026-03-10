Hall of Femmes : Women in Games France et Endorah inscrivent les femmes du gaming, du streaming et de l'esport dans l'histoire

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Women in Games France et Endorah dévoilent Hall of Femmes, un musée virtuel accessible dans Minecraft, couplé d'un site internet dédié.

Ce projet culturel vidéoludique inédit met en lumière celles qui façonnent l'écosystème du jeu vidéo : pionnières de l'informatique, fondatrices de studios, créatrices de contenu, joueuses professionnelles, etc.

Hall of Femmes ne célèbre pas une exception : il rend visible la réalité.

Aujourd'hui, près d'un·e joueur·se sur deux est une femme en France (49 %, SELL, 2025). Dans les jeux compétitifs, elles représentent plus de la moitié des pratiquant·es (Baromètre France Esports, 2023). Pourtant, cette présence ne se reflète pas toujours dans la visibilité médiatique, les postes de direction ou les scènes compétitives.

Hall of Femmes part d'un constat simple : les femmes n'ont pas de place à prendre, elles y sont déjà. Elles créent, codent, produisent, analysent, streament, concourent et innovent. Leurs trajectoires méritent d'être racontées.

Un musée interactif au coeur de Minecraft

Né d'une rencontre entre Women in Games France et Endorah lors de la Paris Games Week 2025, Hall of Femmes (HoF) s'inscrit dans la continuité des missions des deux structures : promouvoir l'égalité, la diversité et l'inclusion, tout en concevant des expériences numériques porteuses de sens.

Développé dans Minecraft par Endorah, le musée propose une exploration libre à travers plusieurs zones thématiques : streaming et médias, esport et industrie du jeu vidéo. Plus de 2,5 millions de blocs ont été posés pour construire cet espace muséal numérique.

Chaque portrait est documenté, scénographié et intégré à un parcours pédagogique. Les femmes mises en lumière y sont représentées comme PNJ (personnage non joueur) au sein d'un espace dédié, et partagent leurs parcours professionnels et réussites.

Un acte culturel pour une mémoire durable

Hall of Femmes s'inscrit dans une démarche de reconnaissance, de visibilisation et de transmission. Au-delà d'un événement, il s'agit d'un outil pérenne, accessible, transmédia et intergénérationnel : en investissant Minecraft - plateforme créative mondiale - le projet transforme la culture vidéoludique en support vivant de récit et de mémoire.

Pensé comme le prolongement éditorial du musée immersif, halloffemmes.net donne accès aux articles de fond consacrés à chaque personnalité rencontrée dans Minecraft. L'expérience ne s'arrête pas à l'écran : elle se prolonge dans l'analyse, la contextualisation et la mémoire. La map se traverse, le site se lit, l'histoire s'inscrit.

Hall of Femmes affirme une conviction : le jeu vidéo est un matrimoine culturel contemporain. Celles qui le construisent doivent y être inscrites.