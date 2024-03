La mixité et la diversité dans les entreprises de jeux vidéo Vidéo enregistrée le 8 juillet 2023 dans le cadre du Martinique Games Festival

Cette conférence traite de la diversité et de l'inclusion dans l'industrie du jeu vidéo, en mettant l'accent sur deux organisations, Afrogameuses et Women in Games, qui visent à promouvoir la diversité, l'inclusion et la représentation dans le domaine du jeu.

Avec la participation de Vanessa Chicout - Vice-Présidente de l'association Afrogameuses, et d'Harmonie Freyburger - Vice présidente de Women in Games. La conférence est animée par Emmanuel Forsans - Directeur de l'AFJV.

A retenir