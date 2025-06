Baromètre 2024 du jeu vidéo : un signal d'alarme pour l'égalité dans notre secteur

Les résultats du Baromètre 2024 du jeu vidéo en France, récemment publiés, envoient un signal d'alerte clair : l'égalité professionnelle dans notre secteur est en recul. Women in Games France, association dédiée à la promotion de la mixité et la diversité dans l'industrie du jeu vidéo, exprime sa profonde inquiétude face à cette régression, alors que les avancées obtenues ces dernières années semblent fragilisées, voire annulées.

Une baisse marquée de la part des femmes dans les studios

En 2024, les femmes représentent seulement 20 % des effectifs dans les studios de production de jeux vidéo, contre 24 % en 2022*. Leur présence aux postes de direction chute également à 14,2 %, soit une baisse de 6 points en deux ans. Ces chiffres reviennent à des niveaux observés avant la pandémie Covid-19, effaçant une dynamique positive de féminisation du secteur qui se mettait en place.

Le contexte économique actuel revitalise les biais à l'embauche et limite les promotions des femmes dans les entreprises",

alerte Marie-Lou Dulac, Présidente de Women in Games France, dans une interview aux Echos.

Des engagements pour l'égalité des genres en chute libre

Autre indicateur préoccupant : seules 48 % des entreprises déclarent aujourd'hui mener des actions en faveur de l'égalité femmes-hommes, contre 66 % en 2022. Un recul de près de 20 points qui interroge sur la pérennité des politiques d'inclusion et leur réelle intégration dans la culture des entreprises du secteur.

VSST, égalité des genres, inclusion LGBTQIA+ : des sujets encore trop peu traités

Les thématiques essentielles que sont les violences sexistes et sexuelles au travail (VSST), l'égalité des genres ou encore les questions LGBTQIA+ ne représentent qu'environ 40 % des actions de sensibilisation mises en oeuvre en entreprise. Ce faible taux souligne un déficit préoccupant d'engagement sur ces enjeux cruciaux pour garantir un environnement de travail sûr et inclusif.

Les conditions de travail, grandes oubliées des politiques RSE

Enfin, le baromètre pointe un manque de reconnaissance de l'amélioration des conditions de travail comme levier de responsabilité sociale des entreprises (RSE). Ce sujet central pour le bien-être et la fidélisation des équipes mérite une attention renforcée.

Un appel à l'action

Chez Women in Games France, nous allons approfondir l'analyse de ces résultats. Mais une certitude s'impose déjà : l'égalité n'est pas acquise. Elle recule.

Face à cette réalité, nous appelons les professionnel·les du jeu vidéo à redoubler d'efforts. L'inclusion ne doit jamais devenir une variable d'ajustement économique. Elle doit rester une priorité, un engagement constant, une responsabilité partagée.

Ne faisons pas un pas en arrière. Continuons le combat pour un secteur plus juste, plus égalitaire, et plus inclusif.