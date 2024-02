Entre adelphité, rencontres et sensibilisation : Women in Games France multiplie les actions à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes

Tout au long du mois de mars, Women in Games France, ses associations alliées et ses partenaires mettent tout en oeuvre pour sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux de la Journée internationale des droits des femmes.

Adelphe Game Fest : la première édition d'un événement inclusif inter-asso

Les associations Women in Games France, Afrogameuses, Project AWR, Witch Gamez, Stream'Her et Game'Her collaborent pour la création de l'Adelphe Game Fest à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

Les 9 et 10 mars, chaque association présentera sa propre émission en ligne ou en personne pour promouvoir les droits des femmes et la diversité dans le jeu vidéo, mais aussi ses propres enjeux et objectifs.

Dans ce cadre et en partenariat avec le studio From the Void, retrouvez Women in Games France à la Cité des sciences samedi 9 mars de 15h à 16h lors de la conférence "Les Femmes qui ont façonné l'industrie du jeu vidéo".

Il est possible d'y assister gratuitement de 15h à 16h en se procurant une place ici, ou de rejoindre l'association et ses membres au goûter qui suivra de 16h à 18h30.

Rendez-vous sur le site web de Women in Games France pour suivre la programmation de l'événement en temps réel.

Cet événement hybride qui se veut rassembleur et chaleureux pour les minorités dans l'industrie met en avant le terme inclusif trop peu connu d'"Adelphe", qui est employé pour désigner des "frères" et "soeurs", indistinctement de leur genre.

Panorama de la place des femmes dans les jeux vidéo et dans l'industrie #2

La deuxième édition de l'Infographie "Les femmes dans l'industrie du jeu vidéo en France" est en cours de création. Tout comme la première édition, cette nouvelle infographie dressera un panorama de la place des femmes dans les jeux vidéo et dans l'industrie grâce aux données publiées ces trois dernières années.

Afterworks et rencontres informelles

Rencontrez les membres Women in Games France tout au long du mois de mars !