OnEvent : un marathon de streaming solidaire porté par dix streameurs sourds à Poitiers Du 3 au 6 avril 2026, en ligne et à Poitiers

Du 3 au 6 avril 2026, Poitiers accueillera OnEvent, un marathon de streaming solidaire réunissant dix streameurs sourds venus de toute la France. Pendant quatre jours, ils seront en direct afin de collecter des fonds au profit de l'association Femmes Sourdes, Citoyennes et Solidaires (FSCS). Derrière cet événement, il y a avant tout une initiative personnelle et une réflexion sur la place des créateurs sourds dans le paysage du streaming caritatif.

Une inspiration et un constat

Anthony Ferreira, le fondateur d'OnEvent explique :

J'ai été inspiré par le succès du ZEvent, devenu en quelques années une référence du marathon caritatif en ligne. Cet événement a démontré qu'une communauté gaming pouvait se mobiliser massivement pour soutenir une cause solidaire. Mais un constat s'est imposé à moi : les streameurs sourds restent peu représentés dans ces grands rendez-vous. Notre communauté demeure plus restreinte, moins visible et encore insuffisamment intégrée à ces formats. Les enjeux d'accessibilité, parfois méconnus, ne sont pas toujours pleinement pris en compte, laissant de nombreux talents en marge.

Plutôt que d'attendre une reconnaissance extérieure, j'ai fait le choix de créer un événement pensé dès l'origine pour répondre à ces enjeux."

Un déclic à la Paris Games Week

Anthony Ferreira poursuit :

Mon expérience à la Paris Games Week a constitué un véritable tournant. L'énergie du public, la portée des rencontres et le potentiel de l'événementiel gaming ont renforcé ma conviction qu'un projet structuré et ambitieux pouvait voir le jour.

Cette immersion m'a permis de mesurer la faisabilité d'un événement fédérateur, conçu dès sa conception comme inclusif. Elle m'a également apporté la légitimité et la confiance nécessaires pour concrétiser OnEvent."

Plus qu'un marathon, un message

Durant quatre jours, les dix streameurs proposeront des sessions de jeux vidéo, des défis communautaires ainsi que des temps d'échange avec le public. Le marathon sera diffusé en ligne et accessible sur place à Poitiers, favorisant à la fois une mobilisation nationale et une dynamique locale. Au-delà de la collecte de fonds, OnEvent porte un message clair : l'inclusion ne doit pas être envisagée comme une adaptation tardive, mais comme un principe fondateur. La diversité dans le streaming existe déjà, elle mérite un cadre structuré, une visibilité accrue et une ambition affirmée.

Du 3 au 6 avril 2026, OnEvent souhaite démontrer qu'un autre modèle est possible, plus humain, plus accessible et porté par celles et ceux qui vivent ces réalités au quotidien.

Lien LinkTree