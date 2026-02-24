Narratify : l'entreprise qui veut placer l'Afrique sur la carte mondiale du gaming

Jennifer Lufau et Mickaël Newton annoncent le lancement de Narratif$y. Il s'agit d'une société de conseil et d'événementiel dont la mission est double : offrir du conseil en authenticité culturelle aux studios internationaux et amplifier la visibilité des créateurs africains sur la scène mondiale.

Combler le plus grand fossé de représentation du gaming

Malgré une croissance du marché à deux chiffres chaque année (+12,32% en 2025 contre 7,5% environ pour le marché mondial*), l'Afrique n'est que peu représentée dans les productions vidéoludiques et les créations par les acteurs du continent sont souvent sous-estimées par les éditeurs du monde entier, se limitant à quelques programmes d'accompagnement ponctuels. Narratify existe pleinement pour soutenir les créateurs africains et leur permettre de renforcer leur visibilité, leur crédibilité puis de l'autre côté, proposer aux studios du monde entier de collaborer avec développeurs, artistes, experts et raconteurs d'histoires, dans l'objectif d'aller vers des représentations in-game plus authentiques, crédibles et respectueuses.

Les joueurs du monde entier ont soif de nouveaux récits et l'Afrique a un rôle majeur à jouer dans le futur du jeu vidéo. Narratify veut construire un pont permanent entre créateurs africains et le marché mondial pour créer des jeux vidéo riches en culture et basés sur des récits jusque-là inconnus du grand public",

déclare Jennifer Lufau, co-fondatrice et Directrice Générale.

Premier projet d'envergure : l'Afro Game Showcase. L'appel est ouvert !

Narratify annonce l'Afro Game Showcase, premier événement en ligne dédié aux productions africaines sur mobile, PC et consoles, destiné à une audience internationale. L'événement réunira studios africains et de diaspora pour présenter les projets prometteurs encore inconnus du grand public. Prévue lors de ces prochaines semaines, la date sera communiquée prochainement.

Les studios souhaitant participer peuvent manifester leur intérêt dès maintenant.

Une expertise ancrée dans l'industrie AAA

Jennifer Lufau, franco-béninoise, apporte une expertise puissante : présidente d'Afrogameuses, la principale communauté de joueuses et créatrices francophones africaines et afro-descendantes, elle est également journaliste jeux vidéo et a accompagné de nombreux studios sur les questions de représentation et d'authenticité dans les jeux vidéo.

Mickaël Newton, français issu de la diaspora africaine (french west indies) a passé 12 ans au siège international d'Ubisoft : d'abord au département éditorial, il s'est surtout fait connaître pour être à l'avant-garde des sujets d'impact social, l'éducation et de solidarité. Mickaël a été nommé Personnalité de l'Année 2024 aux Pégases, l'équivalent français des Game Awards.

Leur union professionnelle est une évidence. Tous deux sont d'ores et déjà impliqués dans le développement du continent sur ces sujets, via des programmes, conférences (Africa Games Week, Lagos Games Week, FEJA, game jams et jury de concours) et ils ont signé un premier partenariat avec le studio sud-africain Nyamakop ainsi que la Maison des Mondes Africains (ou MansA) à Paris pour le lancement de du jeu Relooted en février 2026.