La signalétique PEGI évolue pour mieux prendre en compte les interactions en ligne

Le système européen de classification des jeux vidéo PEGI (Pan European Game Information) va faire évoluer ses critères d'évaluation à partir de juin 2026 afin de mieux intégrer certains aspects désormais courants dans les jeux vidéo, comme les interactions en ligne, les mécanismes incitant à jouer régulièrement ou encore certaines formes de monétisation.

L'objectif affiché est de proposer aux parents et aux joueurs une information plus précise et plus transparente, reflétant davantage l'expérience réelle offerte par les jeux vidéo. PEGI explique ainsi vouloir "fournir aux parents et aux joueurs des conseils plus pertinents et transparents, reflétant mieux l'expérience globale qu'ils peuvent attendre des jeux vidéo".

Une classification qui prend davantage en compte les fonctionnalités

Jusqu'à présent, la classification PEGI reposait principalement sur le contenu des jeux (violence, langage, peur, etc.). Avec cette évolution, certaines fonctionnalités et mécaniques de jeu pourront désormais avoir un impact direct sur la catégorie d'âge attribuée.

Parmi les éléments concernés :

Achats intégrés

les jeux proposant des offres limitées dans le temps ou en quantité pourront être classés PEGI 12 ;

les jeux intégrant des NFT ou des mécanismes liés à la blockchain seront classés PEGI 18.

Objets aléatoires payants (loot boxes)

la classification par défaut sera PEGI 16, avec possibilité de PEGI 18 dans certains cas.

Mécanismes incitant à revenir régulièrement jouer (comme les quêtes quotidiennes)

classification PEGI 7,

ou PEGI 12 si ces systèmes pénalisent les joueurs qui ne se reconnectent pas.

Fonctionnalités de communication en ligne

les jeux offrant des communications totalement libres sans possibilité de blocage ou de signalement pourront être classés PEGI 18.

Une évolution inspirée par l'expérience allemande

Cette évolution s'appuie notamment sur l'expérience du système de classification allemand USK, qui a déjà intégré certains de ces critères.

Selon les données évoquées par PEGI, environ 30 % des jeux analysés ont été concernés par au moins un de ces nouveaux critères, et près d'un tiers d'entre eux ont vu leur classification d'âge relevée, soit environ 10 % des titres soumis.

Mieux accompagner les parents

PEGI souligne que ces changements visent avant tout à mieux informer les familles face à l'évolution des pratiques vidéoludiques. Les nouvelles indications doivent permettre aux parents d'identifier plus facilement certains aspects des jeux susceptibles d'influencer l'expérience de leurs enfants : interactions sociales, incitations à rester dans le jeu ou encore dépenses liées aux achats intégrés.

Au-delà de la classification elle-même, PEGI rappelle l'importance du dialogue entre parents et enfants, notamment autour des discussions en ligne, du temps de jeu et des mécanismes économiques présents dans les jeux vidéo.

Plus d'informations