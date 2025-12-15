Appel à communication / ateliers : "Le jeu vidéo en ligne : jouer, étudier, préserver" Ouvert jusqu'au dimanche 15 février 2026 inclus

Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de l'appel à communication (et à ateliers ! ) pour les journées d'étude "Le jeu vidéo en ligne : jouer, étudier, préserver" qui se tiendront les lundi 8 et mardi 9 juin 2026 à l'Ecole nationale des chartes - PSL et à la Bibliothèque nationale de France.

Ce colloque s'intéressera à l'évolution du jeu en ligne, de ses premières expérimentations aux écosystèmes contemporains, avec le passage au dématérialisé. Il y sera question des manières et des moyens d'étudier et conserver non seulement les jeux en ligne, en réseau ou multijoueurs, mais aussi les pratiques et productions communautaires - en lien avec le grand public, les amateurs et les professionnels du secteur.

Un appel à communication est donc ouvert aux chercheuses et chercheurs (Science de l'information, Sociologie, Histoire, Littérature...) autant qu'aux archivistes amateur·trices du jeu vidéo.

Deux formats de propositions sont donc acceptés :

les conférences (30 mn + 10 mn de questions) permettent de venir exposer ses travaux scientifiques autour d'une thématique en lien avec le sujet ;

les ateliers offrent la possibilité de présenter ses pratiques de conservation et d'archivage des jeux ou des contenus qui les entourent.

Ces informations sont également disponibles sur la plateforme Sciencesconf, sur laquelle vous pouvez postuler jusqu'au dimanche 15 février 2026 inclus : https://jeuvideoenligne.sciencesconf.org/

Nous vous remercions par avance pour l'intérêt que vous porterez à cet appel et nous espérons que vous serez nombreuses et nombreux à participer.

David Benoist pour le comité d'organisation