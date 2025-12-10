Une cellule d'écoute gratuite, confidentielle et anonyme pour lutter contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels (VHSS) dans le jeu vidéo

Depuis 2021, les professionnel·le·s du jeu vidéo ont accès à un dispositif d'écoute spécialisé pour les situations de violences et harcèlements sexistes et sexuels (VHSS).

Opérée par Audiens, cette cellule a été mise en place dans le cadre d'une mobilisation plus large du secteur culturel pour lutter contre les comportements inacceptables en milieu professionnel.

Le dispositif, soutenu par de nombreuses organisations - dont le SNJV, le SELL et Women in Games - est entièrement gratuit, confidentiel et garantit l'anonymat des personnes qui le sollicitent. Audiens invite aujourd'hui l'ensemble des acteurs du jeu vidéo à relayer son existence afin que chaque professionnel·le puisse y avoir recours en cas de besoin.

Une cellule ouverte aux victimes, aux témoins et aux référent·e·s VHSS

La cellule d'écoute s'adresse à toutes les personnes travaillant dans l'industrie : salariés permanents, intermittent·e·s, freelances, auteur·rice·s… ainsi qu'aux témoins d'une situation de VHSS ou aux référent·e·s harcèlement désignés dans les structures.

Les personnes sont orientées vers :

Un soutien psychologique assuré par des psychologues clinicien·ne·s expérimenté-e·s,

Une consultation juridique spécialisée, permettant d'évaluer les options possibles et de mieux comprendre les démarches envisageables.

Le dispositif couvre un large spectre de situations, incluant notamment :

le harcèlement sexuel,

les violences sexuelles,

les violences sexistes,

les logiques d'emprise psychologique.

Les définitions détaillées de ces notions figurent dans les documents de référence diffusés par la cellule, permettant à chacun de mieux identifier les comportements constitutifs de violences ou de harcèlement.

Comment contacter la cellule ?

La cellule peut être sollicitée à tout moment par mail et par téléphone aux horaires dédiés :

Tél. : 01 87 20 30 90

Du lundi au vendredi : 9h-13h et 14h-20h

Email : violences-sexuelles-culture@audiens.org

Une réponse est garantie au plus tard le jour ouvré suivant la demande.

Plus d'informations : https://www.violences-sexuelles-culture.org/fr/

Instagram : @cellule_audiens_vhss