Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S. annonce la vente de Limbic Entertainment GmbH

Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S. a conclu aujourd'hui la vente de sa filiale à 100 %, Limbic Entertainment GmbH, à un investisseur privé spécialisé dans les jeux vidéo. Cette transaction fait partie de la stratégie de Bandai Namco Entertainment visant à recentrer son portefeuille dans les domaines où la société propose le contenu le plus performant.

Nous sommes fiers de ce que les équipes ont accompli au fil des années et souhaitons à nos amis de Limbic tout le meilleur pour leurs projets en tant que studio indépendant."

a déclaré Arnaud Muller, PDG de Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.

Soutenu par cet investisseur privé, le studio poursuivra son parcours entrepreneurial et créatif dans le segment spécialisé des jeux de simulation de construction et de gestion.

Limbic Entertainment GmbH continuera d'opérer sous sa direction actuelle et conservera le nom et l'identité de son studio. Bandai Namco Entertainment Europe et Limbic travaillent ensemble pour assurer une transition ordonnée.