Bandai Namco renouvelle Biborg comme agence média pour ses publicités digitales pour la troisième année consécutive

Biborg annonce le renouvellement de sa collaboration avec Bandai Namco Entertainment Europe en tant qu'agence média pour la troisième année consécutive. Depuis 2022, Biborg a joué un rôle central dans la stratégie média digitale de l'éditeur, démontrant une expertise reconnue et une compréhension approfondie des audiences de jeux vidéo.

Sous la direction d'Alex Humpage-Versavaud, le pôle média de Biborg, basé à Lyon et constitué de six experts, a su convaincre Bandai Namco grâce à son approche unique et transparente.

Créé en 2020, le pôle média de Biborg (30% du CA de l'agence) se démarque par sa capacité à réduire l'opacité et démystifier les processus complexes liés à la publicité digitale. La philosophie de Biborg se distingue par sa transparence totale sur les coûts et l'utilisation des données. En exploitant les segments de données de manière innovante, Biborg enrichit le marketing de ses clients, permettant une communication plus ciblée et efficace. Cette transparence, combinée à l'indépendance et l'agilité des équipes, a renforcé les liens avec Bandai Namco.

La force de Biborg réside aussi dans son regard objectif et expert sur le segment des jeux vidéo. En tant qu'agence à la fois créative et média, Biborg garantit une coordination optimale entre les choix créatifs et les achats médias. Cette synergie permet de créer des campagnes à fort impact et hautement engageantes, parfaitement alignées avec les attentes des audiences"

ajoute Alex Humpage-Versavaud, Directeur Media chez Biborg.