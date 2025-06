Présentation de la zone jeux vidéo de Japan Expo 2025 24e édition, du 3 au 6 juillet au parc des expositions Paris Nord - Villepinte

Le jeu vidéo est la première industrie culturelle mondiale et constitue le loisir le plus populaire en France, rassemblant des millions de joueurs autour de communautés et compétitions.

Dans la zone jeux vidéo à Japan Expo, développeurs et éditeurs de jeux vidéo comme Arc System Works, CyberConnect2 et Cygames viennent présenter leurs nouveautés, sur leur stand et sur la scène Také, coeur battant de cette zone retransmise en direct sur Twitch pendant tout le weekend. Des grandes figures de l'industrie, comme Hajime Tabata, réalisateur de Final Fantasy XV, ou l'équipe derrière le succès fulgurant Clair Obscur : Expédition 33, viennent partager leur expérience et leur vision du jeu vidéo.

Pour encourager un environnement de jeu inclusif et respectueux, des associations comme Safe Bear, e-Enfance et Respect Zone sont présents dans la zone jeux vidéo dans une démarche de sensibilisation et d'échange autour des enjeux de sécurité en ligne et de lutte contre le cyberharcèlement. Une démarche pour que le jeu reste, pour toutes et tous, un espace de plaisir partagé.

Hajime Tabata

Architecte de l'univers Final Fantasy XV et pionnier du métavers vidéoludique et de la formation des créateurs de demain, Hajime Tabata est l'un des créateurs les plus influents de l'industrie japonaise du jeu vidéo.

Ancien réalisateur et producteur chez Square Enix, son oeuvre emblématique est le Final Fantasy XV Universe, un projet transmédia AAA réunissant le jeu principal Final Fantasy XV, l'anime Brotherhood : Final Fantasy XV, le film en images de synthèse Kingsglaive : Final Fantasy XV.

En 2018, Hajime Tabata quitte Square Enix pour fonder JP Games, puis prend la tête de JP Universe Inc.. Son objectif : bâtir une plateforme de jeu RPG et contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération de créateurs de jeux vidéo. Il développe notamment OwnWorld, un middleware de production vidéoludique intégrant l'intelligence artificielle, qui permet à chacun de créer son propre jeu facilement et intuitivement. Hajime Tabata dépasse le rôle traditionnel du créateur de jeux. Il s'affirme comme un acteur central de l'avenir du contenu, de la culture, de l'économie et de l'éducation japonaises. Avec JP Universe, il collabore aujourd'hui avec de nombreuses entreprises et collectivités pour développer Ryugukoku, un projet de plateforme nationale qui s'appuie sur le jeu vidéo pour faire rayonner la culture japonaise à l'échelle mondiale.

Sa venue à Japan Expo n'est pas seulement l'occasion de revenir sur son parcours exceptionnel : elle pourrait aussi marquer la présentation d'éléments clés de Ryugukoku, une initiative appelée à définir les bases de la création numérique de demain. Hajime Tabata s'impose plus que jamais comme un pionnier de la nouvelle génération créative, suivi de près par l'industrie du monde entier.

Hiroshi Matsuyama

Hiroshi Matsuyama, président de CyberConnect2, est devenu une figure incontournable de Japan Expo. Véritable vétéran du festival, il incarne à lui seul l'énergie de son studio basé à Fukuoka. Fan invétéré de mangas, il lit plus de soixante magazines chaque mois. Cette passion, il l'insuffle dans ses créations vidéoludiques. Connu pour des titres phares comme .hack//, Fuga : Melodies of Steel ou encore les adaptations de ses mangas favoris en jeux de combat (Naruto : Ultimate Ninja Storm, Dragon Ball Z : Kakarot, Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba), Matsuyama mêle mise en scène spectaculaire et mécaniques innovantes. Chaque année, ses apparitions très attendues à Japan Expo sont l'occasion pour les visiteurs de bénéficier de ses conseils, de son expérience et de son enthousiasme communicatif lors de conférences et de séances de dédicaces.

Clair Obscur Expedition 33

Clair Obscur Expedition 33 est un RPG qui a su s'imposer comme révélation de l'année en ayant conquis les fans par ses mécaniques et son histoire. Suite à ce succès sans précédent, rencontrez l'équipe du jeu le vendredi 4 juillet à l'occasion d'une table ronde sur la scène Také et d'une séance de dédicaces.

Plus d'informations