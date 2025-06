Japan Expo 2025 : La programmation jeux vidéo détaillée 24e édition, du 3 au 6 juillet au parc des expositions Paris Nord - Villepinte

Le jeu vidéo est la première industrie culturelle mondiale et constitue le loisir le plus populaire en France, rassemblant des millions de joueurs autour de communautés et compétitions.

Dans la zone jeux vidéo à Japan Expo, développeurs et éditeurs viennent présenter leurs nouveautés, sur leur stand et sur la scène Také, coeur battant de cette zone retransmise en direct sur Twitch pendant tout le weekend. Des invités de prestige comme Hajime Tabata, réalisateur de Final Fantasy XV, ou l'équipe artistique de Clair Obscur : Expédition 33, ou encore Hiroshi Matsuyama, président de CyberConnect2, viennent partager leur expérience et leur vision du jeu vidéo.

De nombreuses avant-premières seront présentées : Shinobi : Art of Vengeance et Demon Slayer -Kimetsuno Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 chez Sega ; No Straight Roads 2 chez Metronomik en présence de Kelly Marot, Donald Reignoux, et Idir Alexander Ould Braham ; Clair Obscur : Expedition 33 avec l'équipe artistique, Lorien Testard (Compositeur), Charlotte Hoepffner (Actrice, Motion Capture), Maxence Cazorla (Acteur, voix et Motion Capture), Estelle Darnault (Actrice, Motion Capture), Céline Melloul (Actrice, voix) et William Tomasi (Artiste cinématique), mais aussi Patapon 1+2 Replay, Digimon Story Time Stranger et Towa And The Guardians Of The Sacred Tree chez Bandai Namco, ou encore Umamusume : Pretty Derby (Mobile/PC) et Shadowverse : Worlds Beyond (Mobile/PC) chez Cygames, Ninja Gaiden : Ragebound chez Dotemu, Drag x Drive, Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition ? Jamboree TV, Donkey Kong Bananza et Metroid Prime 4 : Beyond - Nintendo Switch 2 Edition chez Nintendo qui revient aussi avec son Nintendo Pop-Up Store et bien sûr toutes les dernières nouveautés à tester sur Nintendo Switch 2. Mais aussi à la veille des Championnats du Monde Yu-Gi-Oh ! qui se tiendront à Paris fin août un stand Konami dédié à Yu-Gi-Oh ! avec Laurent Sao, voix officielle de Yugi Muto, Nessym Guetat, voix officielle de Seto Kaiba et Samir Bachar, joueur professionnel ayant représenté la France à deux reprises aux Championnats du Monde.

De nombreuses surprises seront au rendez-vous chez de nombreux éditeurs qui n'ont pas encore dévoilé toute leur programmation de cette année !

Pour encourager un environnement de jeu inclusif et respectueux, des associations comme Safe Bear, e-Enfance et Respect Zone sont présents dans la zone jeux vidéo dans une démarche de sensibilisation et d'échange autour des enjeux de sécurité en ligne et de lutte contre le cyberharcèlement. Une démarche pour que le jeu reste, pour toutes et tous, un espace de plaisir partagé.

Arc System Works

Arc System Works déchaîne sa fureur créative à Japan Expo 2025 avec 3 exclusivités !

Préparez-vous à une déferlante d'action, de combos fulgurants et de graphismes qui crèvent l'écran ! Arc System Works, le nom synonyme d'adrénaline et d'innovation dans l'univers du jeu de combat, débarque en force à Japan Expo 2025. Pionnier de l'esthétique "anime" en haute définition, le studio derrière les cultissimes sagas Guilty Gear et BlazBlue est prêt à électriser le salon.

Plus qu'un simple développeur, Arc System Works est un artisan de l'instant parfait : ce moment où le gameplay, l'art et la musique rock/métal entrent en collision pour créer une expérience inoubliable. C'est cette passion que nous avons injectée dans des titres au succès planétaire comme Dragon Ball FighterZ, et c'est cette même énergie que nous amenons avec nous à Paris.

Cette année, notre stand à Japan Expo sera l'épicentre de la passion du versus fighting, et nous avons des annonces de taille à partager. Pour la toute première fois, les visiteurs pourront découvrir et jouer à trois nouveaux titres présentés en exclusivité européenne ! Mais ce n'est pas tout : le stand vibrera au rythme d'animations ludiques, de défis pour les joueurs et de nombreuses autres surprises qui seront révélées au fil du salon.

Venez vivre une expérience Arc System Works inoubliable, et découvrez en avant-première ce que l'avenir du jeu de combat vous réserve !

Bandai Namco

Venez découvrir les nouveautés de Bandai Namco sur la scène Take de 16h30 à 18h, le Samedi 5 Juillet. Au programme :

Démo de Patapon 1+2 Replay qui sortira le 11 juillet 2025

Retrouvez deux jeux iconiques pour la première fois sur PS5, Nintendo Switch et PC.

Menez votre armée de Patapon aux rythmes des tambours vers Earthend !

Démo du nouveau jeu Digimon Story Time Stranger qui sortira le 3 octobre 2025 sur PS5, Xbox et PC.

Présenté pour la première fois en France, ne manquez pas l'occasion de découvrir le gameplay du nouveau jeu de rôle de la saga Digimon ! C'est l'heure de l'évolution !

Démo du nouveau jeu Towa And The Guardians Of The Sacred Tree qui sortira le 19 septembre 2025 sur PS5, Xbox, Nintendo Switch et PC.

Venez découvrir pour la toute première fois sur scène le gameplay de ce tout nouveau roguelite enchanteur à la DA japonaise colorée, où Towa accompagnée des 8 enfants célestes doit partir affronter le démon Magatsu pour changer le destin du village de Shinju.

Ne manquez pas l'occasion de vous joindre à nous et de venir découvrir ces nouveaux titres !

Clair Obscur Expedition 33

Clair Obscur Expedition 33 est un RPG qui a su s'imposer comme révélation de l'année en ayant conquis les fans par ses mécaniques et son histoire. Suite à ce succès sans précédent, rencontrez l'équipe du jeu le vendredi 4 juillet à l'occasion d'une table ronde sur la scène Také.

Lorien Testard (Compositeur), Charlotte Hoepffner (Actrice, Motion Capture), Maxence Cazorla (Acteur, voix et Motion Capture), Estelle Darnault (Actrice, Motion Capture), Céline Melloul (Actrice, voix) et William Tomasi (Artiste cinématique).

Cygames

Venez découvrir de nouveaux titres jouables sur le stand mais également le film Umamusume : Pretty Derby - Beginning of a New Era, diffusé pour la première fois en Europe.

L'éditeur et développeur de jeux vidéo Cygames, Inc. basé à Tokyo, est heureux d'annoncer son retour à Japan Expo. Les visiteurs pourront profiter de nombreuses activités sur le stand de Cygames, situé dans le Hall 6 (Stand E662). Ils pourront notamment essayer de nouveaux titres jouables tels que Umamusume : Pretty Derby (Mobile/PC) et Shadowverse : Worlds Beyond (Mobile/PC) mais aussi redécouvrir d'autres jeux phares de l'éditeur.

Découvrez la liste des jeux disponibles sur le stand :

Umamusume : Pretty Derby (Mobile / PC)

Shadowverse : Worlds Beyond (Mobile / PC)

Granblue Fantasy : Relink (PS4 / PS5 / PC)

Granblue Fantasy Versus : Rising (PS4 / PS5 / PC)

Umamusume : Pretty Derby - Party Dash (Nintendo Switch / PS4 / PC)

De plus, le film Umamusume : Pretty Derby - Beginning of a New Era sera diffusé pour la première fois en Europe, gratuitement et avec des sous-titres français, le vendredi 4 juillet à 18h30 sur la scène Kuri. L'occasion idéale pour découvrir l'univers de Umamusume ! Enfin, des invités spéciaux, de nombreuses surprises, des jeux concours ainsi qu'une boutique officielle proposant des produits dérivés exclusivement disponibles au Japon issus des franchises Umamusume, Granblue Fantasy, Shadowverse et bien plus encore, attendent les visiteurs.

Hajime Tabata

Architecte de l'univers Final Fantasy XV et pionnier du métavers vidéoludique et de la formation des créateurs de demain, Hajime Tabata est l'un des créateurs les plus influents de l'industrie japonaise du jeu vidéo.

Ancien réalisateur et producteur chez Square Enix, son oeuvre emblématique est le Final Fantasy XV Universe, un projet transmédia AAA réunissant le jeu principal Final Fantasy XV, l'anime Brotherhood : Final Fantasy XV, le film en images de synthèse Kingsglaive : Final Fantasy XV.

En 2018, Hajime Tabata quitte Square Enix pour fonder JP Games, puis prend la tête de JP Universe Inc.. Son objectif : bâtir une plateforme de jeu RPG et contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération de créateurs de jeux vidéo. Il développe notamment OwnWorld, un middleware de production vidéoludique intégrant l'intelligence artificielle, qui permet à chacun de créer son propre jeu facilement et intuitivement.

Hajime Tabata dépasse le rôle traditionnel du créateur de jeux. Il s'affirme comme un acteur central de l'avenir du contenu, de la culture, de l'économie et de l'éducation japonaises. Avec JP Universe, il collabore aujourd'hui avec de nombreuses entreprises et collectivités pour développer Ryugukoku, un projet de plateforme nationale qui s'appuie sur le jeu vidéo pour faire rayonner la culture japonaise à l'échelle mondiale.

Sa venue à Japan Expo n'est pas seulement l'occasion de revenir sur son parcours exceptionnel : elle pourrait aussi marquer la présentation d'éléments clés de Ryugukoku, une initiative appelée à définir les bases de la création numérique de demain. Hajime Tabata s'impose plus que jamais comme un pionnier de la nouvelle génération créative, suivi de près par l'industrie du monde entier.

Hiroshi Matsuyama - Cyberconnect 2

Hiroshi Matsuyama, président de CyberConnect2, est devenu une figure incontournable de Japan Expo. Véritable vétéran du festival, il incarne à lui seul l'énergie de son studio basé à Fukuoka. Fan invétéré de mangas, il lit plus de soixante magazines chaque mois. Cette passion, il l'insuffle dans ses créations vidéoludiques. Connu pour des titres phares comme .hack//, Fuga : Melodies of Steel ou encore les adaptations de ses mangas favoris en jeux de combat (Naruto : Ultimate Ninja Storm, Dragon Ball Z : Kakarot, Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba), Matsuyama mêle mise en scène spectaculaire et mécaniques innovantes.

Chaque année, ses apparitions très attendues à Japan Expo sont l'occasion pour les visiteurs de bénéficier de ses conseils, de son expérience et de son enthousiasme communicatif lors de conférences et de séances de dédicaces.

Konami

Pour la troisième année consécutive, Konami sera présent à Japan Expo Paris 2025 avec un stand dédié à Yu-Gi-Oh ! .

Cette édition revêt une importance particulière, car les Championnats du Monde Yu-Gi-Oh ! se tiendront à Paris, à la Maison de la Mutualité, du 29 au 31 août.

Nous mettrons cet événement à l'honneur sur notre stand tout au long du salon, ainsi que lors du live Japan Expo, le samedi 5 juillet de 14h à 15h.

Ce live réunira :

Zouloux, influenceur,

Laurent Sao, voix officielle de Yugi Muto,

Nessym Guetat, voix officielle de Seto Kaiba,

Samir Bachar, joueur professionnel ayant représenté la France à deux reprises aux Championnats du Monde.

Ninja Gaiden : Ragebound

L'éditeur français Dotemu viendra présenter deux titres : Ninja Gaiden : Ragebound, le tout dernier opus en side-scrolling de la série emblématique Ninja Gaiden, et Absolum, un beat 'em up roguelite original en animation traditionnelle.

Nintendo

Testez la Nintendo Switch 2 à Japan Expo 2025

La nouvelle génération de console Nintendo vous attend à Japan Expo 2025 !

Du 3 au 6 juillet, découvrez l'évolution de la Nintendo Switch sur le stand Nintendo à Japan Expo 2025 (Hall 6), au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte ! Entre amis ou en famille, essayez les toutes dernières nouveautés Nintendo ainsi que des exclusivités en avant-première, affrontez-vous dans des tournois* gratuits organisés sur le stand et prolongez l'expérience en ramenant un souvenir du nouveau Nintendo Pop-Up Store at Japan Expo Paris !

Fêtez le lancement de la Nintendo Switch 2 en testant les dernières nouveautés !

Prêt à montrer qui est le meilleur dans les nouveaux jeux multijoueur ?

Mario Kart World : La plus survoltée des courses de kart est de retour sur le stand Nintendo ! Venez tester la nouvelle exclusivité Nintendo Switch 2 et prouver à tout le monde que la star des circuits sur cette nouvelle console… c'est vous ! Affrontez vos proches dans de nouveaux circuits en mode Grand Prix ou sur le tout nouveau mode Survie, et classez-vous parmi l'élite des pilotes du Royaume Champignon !

: La plus survoltée des courses de kart est de retour sur le stand Nintendo ! Venez tester la nouvelle exclusivité Nintendo Switch 2 et prouver à tout le monde que la star des circuits sur cette nouvelle console… c'est vous ! Affrontez vos proches dans de nouveaux circuits en mode Grand Prix ou sur le tout nouveau mode Survie, et classez-vous parmi l'élite des pilotes du Royaume Champignon ! Drag x Drive : Dans ce nouveau jeu de sport jouable en avant-première sur le stand Nintendo, les règles sont simples : un ballon, deux paniers, deux équipes de trois joueurs et que la meilleure équipe gagne ! Equipez-vous des Joy-Con 2 et de leur mode souris, et renversez vos adversaires avec vos qualités de tireur ! Talents, adresse et dextérité seront les clés de la victoire !

: Dans ce nouveau jeu de sport jouable en avant-première sur le stand Nintendo, les règles sont simples : un ballon, deux paniers, deux équipes de trois joueurs et que la meilleure équipe gagne ! Equipez-vous des Joy-Con 2 et de leur mode souris, et renversez vos adversaires avec vos qualités de tireur ! Talents, adresse et dextérité seront les clés de la victoire ! Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition ? Jamboree TV Sur Nintendo Switch 2, Mario sort le grand jeu ! Entre amis ou en famille, découvrez de nouveaux mini-jeux inédits utilisant le mode souris des Joy-Con 2 ! Au menu : escalade en duo ou encore atelier peinture sur des Bob-om !

Envie de découvrir en avant-première les prochaines expériences solo made in Nintendo ?

Donkey Kong Bananza : Destruction et exploration… à plein régime ! Découvrez la nouvelle aventure fracassante de Donkey Kong en 3D : explorez un vaste monde qui regorge d'éléments à détruire pour récupérer vos bananes adorées ! Découvrirez-vous tous les secrets du niveau jouable sur le stand avant sa sortie le 17 juillet ?

: Destruction et exploration… à plein régime ! Découvrez la nouvelle aventure fracassante de Donkey Kong en 3D : explorez un vaste monde qui regorge d'éléments à détruire pour récupérer vos bananes adorées ! Découvrirez-vous tous les secrets du niveau jouable sur le stand avant sa sortie le 17 juillet ? Metroid Prime 4 : Beyond - Nintendo Switch 2 Edition : Nouvelles menaces, nouveaux pouvoirs, nouvelle chasse ! Découvrez en avant-première la version Nintendo Switch 2 du prochain opus de la saga Metroid Prime, avec son viseur via le mode souris et ses 120 FPS ! Armés de vos Joy-Cons 2, incarnez la célèbre Samus Aran et faites parler la puissance de votre calibre dans une aventure intersidérale !

Et profitez du stand Nintendo pour découvrir les nouvelles mises à jour de vos jeux préférés, certains classiques du catalogue Nintendo GameCube, ainsi qu'une sélection de jeux éditeurs tiers à paraître sur Nintendo Switch 2, comme Cyberpunk 2077 : Ultimate Edition, Bravely Default Flying Fairy HD Remaster ou encore Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard !

Nintendo Pop-Up Store at Japan Expo Paris

Prolongez votre visite du stand Nintendo en ramenant un souvenir du nouveau Nintendo Pop-Up Store at Japan Expo Paris ! Super Mario, The Legend of Zelda ou encore Animal Crossing, retrouvez des licences iconiques de l'univers Nintendo déclinées en peluches, accessoires, porte-clés, t-shirts etc… Surprise du chef, une sélection de produits exclusifs venant des magasins Nintendo Tokyo et Nintendo Osaka !

Compétitions et invités surprises

La compétition est à nouveau à l'honneur sur le stand Nintendo ! Inscrivez-vous sur place** pour participer toute la journée aux tournois gratuits*** du tout nouveau Mario Kart World ! Entre amis ou en famille, montrez à tout le monde qui est le meilleur pilote ! Nintendo proposera également des interventions d'invités surprises qui viendront régulièrement partager leur bonne humeur et leur passion du jeu vidéo avec le public !

No Straight Roads 2

No Straight Roads 2 débarque à Japan Expo 2025 avec une avant-première mondiale et ses voix cultes !

À la suite de son annonce remarquée lors du Summer Game Fest 2025, No Straight Roads 2, le nouveau jeu d'action musical du studio Metronomik, publié par Shueisha Games, fera escale à Japan Expo pour une première rencontre explosive avec le public européen. Le rendez-vous est donné le jeudi 3 juillet sur la scène Také à 16h pour une conférence exclusive en compagnie de : Kelly Marot, voix française de Mayday (et de Katniss Everdeen, Sansa Stark, Nami…) ; Donald Reignoux, voix française de Zuke (et de Spider-Man, Sora, Gamma 2…) ; Idir Alexander Ould Braham, producteur exécutif de No Straight Roads 2 et Head of Business, Production & Comms du studio Metronomik.

Ils reviendront sur la création du jeu, son ADN musical et artistique, et dévoileront les premières images inédites de cette suite très attendue, en avant-première mondiale. Séances de dédicaces exceptionnelles dans l'après-midi. Avant la conférence, les fans auront également la chance de rencontrer Kelly Marot et Donald Reignoux lors de séances de dédicaces ouvertes au public. Une occasion rare d'échanger avec deux figures majeures du doublage français, impliquées au coeur de l'univers NSR depuis ses débuts.

À propos de No Straight Roads 2 (disponible en 2026 sur PC et consoles.)

Suite directe du jeu culte No Straight Roads, NSR2 plonge les joueurs dans une nouvelle aventure musicale électrique, entre action, rythme et narration. Avec de nouveaux personnages jouables, une direction artistique toujours aussi marquée, et une bande-son percutante, le jeu s'impose déjà comme un des titres indépendants les plus attendus de 2026.

Sega

Sega revient en force avec deux icônes made in Japan !

Rendez-vous le vendredi 4 juillet à 14h15 sur la scène Také pour jouer à Demon Slayer -Kimetsuno Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 et Shinobi : Art of Vengeance

Plus d'informations