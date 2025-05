Hideo Kojima et Fatih Akin : Comment la technologie influence-t-elle la narration ? Marché du film de cannes : Table ronde dimanche 18 mai sur la grande scène (Riviera) et en ligne à 17h15

Hideo Kojima et Fatih Akin discuteront de leurs approches respectives de la narration, de leur travail avec les acteurs, et de la manière dont la technologie façonne leurs univers créatifs. De la motion capture au réalisme social, du jeu vidéo au cinéma, des contraintes qu'elle impose aux libertés inattendues qu'elle permet, la technologie redéfinit les structures narratives, l'expression visuelle, et même la relation entre le créateur et le public. Hideo Kojima et Fatih Akin exploreront leurs processus créatifs, leurs sources d'inspiration, et les outils en constante évolution qui continuent de défier et d'élargir les frontières de la narration.

Cette conversation réunira deux conteurs singuliers : Hideo Kojima, auteur de jeux visionnaires, connu comme le créateur de la légendaire série Metal Gear Solid et de Death Stranding - dont le second volet, "Death Stranding 2 : On The Beach", sortira le 26 juin 2025 - et Fatih Akin, réalisateur acclamé dont le cinéma, à la fois brut et profondément ancré dans le social, a été largement salué dans les festivals les plus prestigieux du monde, dont le Festival de Cannes, la Mostra de Venise et la Berlinale. Fatih Akin présentera son nouveau film "Amrum" sur la Croisette, ce mois de mai.

Bien qu'ils proviennent de médias différents, tous deux explorent les liens profonds entre technologie, narration et expérience humaine. Hideo Kojima a dirigé des comédiens mondialement reconnus comme Léa Seydoux, Norman Reedus et Mads Mikkelsen, à travers le scanning, la capture de performance et l'ADR*, évoluant dans un espace où l'interprétation rencontre sa traduction numérique. Fatih Akin, quant à lui, guide ses acteurs à travers des performances émotionnellement intenses, enracinées dans des environnements physiques.

