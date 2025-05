L'AG French Direct de retour le 28 mai avec une sélection record de jeux français

Après avoir attiré plus de 700 000 spectateurs lors de son édition précédente, l'AG French Direct annonce sa 7ème édition qui se tiendra le mercredi 28 mai 2025 à 18 heures. Cet événement numérique réunira plus de 40 studios français et francophones, qui dévoileront leurs prochains jeux prévus sur PC, PlayStation, Xbox, Switch et Switch 2. Diffusée sur YouTube, Twitch et chez plusieurs partenaires de l'événement, cette nouvelle édition s'annonce comme la plus ambitieuse organisée à ce jour : bandes-annonces inédites, séquences de gameplay, annonces de dates de sortie et exclusivités mondiales seront au programme. Plus d'une vingtaine de démos seront jouables dès la fin de la conférence, dont plusieurs en exclusivité à l'AG French Direct.

Voici les premiers studios confirmés :

Hibernian Workshop

Focus Entertainment

Nacon

Dear Villagers

Devolver Digital

Amplitude Studios

Ishtar Games

Playdigious Originals

The Game Bakers

Maximum Entertainment

Sunnyside Games

Parmi les annonces attendues, les français d'Hibernian Workshop lèveront le voile sur leur prochain projet. Fort du succès critique de leur dernier jeu, Astral Ascent, le studio revient avec une 3e production inspirée des univers fantasy de jeux tels que Final Fantasy XVI. Il s'agit à ce jour de leur projet le plus ambitieux avec "un vaste monde à explorer pour découvrir une aventure mémorable".

De son côté, Dear Villagers profitera de l'événement pour révéler la suite d'un jeu très apprécié du public. Egalement attendu, Ytash - A Nocturnal Poem dévoilera ses premières séquences de gameplay tandis qu'Amplitude Studios nous enchantera avec la nouvelle bande-annonce d'Endless Legend 2. Abiding Bridge présentera le line-up le plus riche de son histoire, avec plusieurs titres jouables prochainement. La conférence plongera aussi dans les coulisses de quelques projets qui méritent le coup d'oeil, comme le jeu de cartes narratifs Crown Gambit (Wild Wits) ou encore le jeu de gestion de survie au tour par tour Dead in Antares (Ishtar Games). Enfin, le public pourra découvrir des créations québécoises telles que Lost In Prayer de Nine Dots Studios, qui révélera à cette occasion sa date de sortie officielle.

Présentée une nouvelle fois par Salomé Lagresle, la conférence AG French Direct 2025 sera intégralement sous-titrée en français et en anglais. Il sera aussi possible de retrouver de nombreux contenus exclusifs sur le site ActuGaming avec des interviews inédites des développeurs ainsi que des aperçus approfondis sur les jeux à venir.

Dès la fin de la conférence, retrouvez une page Steam regroupant l'ensemble des jeux présentés. Plusieurs dizaines de créateurs et créatrices de contenus découvriront également en direct les nombreuses démos exclusives sur leurs chaînes respectives.

L'AG French Direct est une conférence d'environ 90 minutes, diffusée sur la chaîne YouTube ActuGaming. Sur les précédentes éditions, l'événement a dévoilé en exclusivité mondiale des titres à succès tels que Caravan SandWitch, Tinykin, Little Big Adventure, Dordogne, The Last Spell, Astérix & Obélix Baffez-les-Tous, Deer & Boy et bien d'autres.

A retrouver sur YouTube le 28 mai 2025 à 18h