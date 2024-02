AG French Direct : Inscrivez votre jeu jusqu'au 5 avril 2024

L'AG French Direct ouvre ses inscriptions pour sa prochaine édition. Jusqu'au 5 avril 2024, il est possible de candidater via ce formulaire.

Pour rappel, l'AG French Direct est un événement consacré aux jeux français et francophones à travers une conférence riche en annonces exclusives et nouveaux trailers suivie d'interviews, d'une page Steam et de démos inédites.

La participation est gratuite et se fait sur sélection.

Voici les critères pour présenter son jeu à l'AG French Direct

Être un studio francophone (peu importe sa localité)

Une sortie prévue sur PC ou/et consoles

Avoir une annonce et/ou des images inédite à montrer lors de l'AGFD (date de sortie, reveal trailer, premier gameplay…)

Le jeu devra être traduit (sous-titré) FR lors de sa sortie finale

Les formats

Bande-annonce : Reveal trailer, gameplay trailer, release trailer…

Gameplay commenté

Journal de développeur

Teaser

Passage dans notre mash-up (possibilité d'annoncer une date ou un portage via le mash-up)

La priorité sera accordée aux annonces de nouveaux jeux. Soumettre une candidature ne garantit pas une place pour le segment principal.

Pour plus d'infos, merci de contacter Julien Blary - contactactugaming.net

Merci de remplir ce formulaire pour remplir votre candidature à l'édition AG French Direct Printemps 2024