La conférence AG French Direct revient le 29 mai 2024 avec de nombreuses annonces de jeux

Après une édition cumulant plus de 400.000 spectateurs en 2023, l'AG French Direct reviendra le mercredi 29 mai 2024. Présentant plus de 35 jeux à venir sur PlayStation, Xbox, Switch et PC, l'AG French Direct 2024 sera la conférence la plus ambitieuse jamais réalisée depuis ses débuts et sera diffusée sur YouTube, Twitch et d'autres plateformes.

Les organisateurs de l'AG French Direct ont annoncé aujourd'hui la tenue d'une nouvelle conférence en ligne le mercredi 29 mai 2024 à 18 heures. Cette émission présentera les futurs jeux vidéo français et francophones qui sortiront dans les prochains mois et prochaines années. Cet événement numérique sera l'occasion pour les fans de jeux vidéo du monde entier de découvrir les dernières nouveautés des studios de développement français et francophones.

Julien Blary, producteur AG French Direct, a déclaré :

L'AG French Direct est l'événement le plus important pour les studios français et francophones qui souhaitent dévoiler leurs futurs jeux vidéo à venir. Chaque conférence de l'AG French Direct a permis de découvrir des dizaines de titres incroyables avec une audience croissante qui brise des records, édition après édition. Chaque jeu est soigneusement sélectionné à la main afin de garantir une vraie diversité artistique et de gameplay, tout en permettant à de jeunes développeurs de montrer leur jeu au monde entier. Nous avons travaillé dur pour offrir la conférence la plus exceptionnelle depuis le début de l'AG French Direct et nous avons hâte de vous dévoiler le line-up le plus riche et le plus ambitieux jamais réalisé pour notre événement"

L'AG French Direct du 29 mai 2024 présentera plus de 35 studios français et francophones qui dévoileront de nouvelles bandes annonces, des confirmations de dates de sortie, des présentations de gameplay, des carnets de développeurs ainsi qu'une quinzaine d'annonces de nouveaux jeux indépendants encore jamais montrés en exclusivité mondiale. Elle sera retransmise en ligne et présentée en langue française par Salomé Lagresle. Elle sera intégralement sous-titrée en français et en anglais. Une page Steam sera également mise en ligne et permettra de découvrir certains titres en avant-première avec des démos qui seront jouables par le public, plusieurs étant exclusives à l'événement.

Voici une première liste de studios qui feront des annonces :

Nacon

Dear Villagers

Maximum Entertainment

Yummy Games

WanadevStudio

Artisan Studios

Lightbulb Crew

Studio Camelia

Passtech Games

Monochrome

La conférence AG French Direct 2024 sera diffusée sur la chaîne YouTube ActuGaming dès 18h00, heure de Paris. Les spectateurs pourront également suivre l'événement sur Twitch, Facebook et les réseaux sociaux et pourront lire des dizaines de contenus inédits sur le site ActuGaming avec des interviews des développeurs et des aperçus de jeux en avant-première.