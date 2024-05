LG annonce l'exposition "Corée du sud, histoire du leader mondial de l'esport" LG, en collaboration avec le Centre Culturel Coréen, organise à Paris du 24 mai au 5 octobre 2024 une exposition unique, dédiée à l'esport en Corée du Sud et son rayonnement international

Dans le cadre de la grande exposition dédiée à l'histoire du divertissement en Corée "Noli : jeux coréens", LG Electronics France (LG) annonce la création d'une exposition dédiée à l'esport au sein du Centre Culturel Coréen à Paris.

Cette exposition revient sur les origines de la domination incontestée de la Corée du Sud dans l'esport jusqu'à aujourd'hui, de la pratique compétitive du jeu vidéo, un phénomène culturel devenu incontournable auprès des nouvelles générations.

A travers ce parcours éducatif et interactif, les visiteurs comprendront comment la Corée du Sud, portée par le progrès technologique et l'innovation, a bénéficié d'une avance considérable sur le reste du monde pour produire les plus grands champions de cette discipline.

Un voyage aux frontières du virtuel qui permettra à tous de découvrir la prestigieuse ligue nationale d'esport, la LCK (League of Legends Champions Korea) et l'épopée de ses équipes sur les plus grandes scènes internationales.

En équipant la LCK ainsi que GenG, son équipe phare quadruple championne en titre, LG est rapidement devenu un acteur majeur du succès de la Corée du Sud au plus haut niveau de l'esport.

En parcourant l'exposition, les visiteurs pourront aussi découvrir l'histoire fabuleuse de cinq joueurs stars de la LCK et leurs prouesses légendaires tout au long de leur carrière.

De plus chacun pourra se plonger dans le quotidien d'un champion du monde d'esport coréen pour mieux comprendre ce qui fait de ces joueurs de véritables athlètes. L'exigence que requiert la pratique professionnelle du jeu vidéo à tous les niveaux : gestion du stress, de la fatigue, optimisation de l'équipement et autres anecdotes qui seront à découvrir dans une interview exclusive réalisée pour cette exposition.

Enfin tous les visiteurs auront l'opportunité de monter sur une scène esport et de se glisser dans la peau d'un joueur professionnel.

En parallèle de cette exposition, LG organise les 1er et 2 juin un évènement célébrant la passion du jeu vidéo sous toutes ses facettes à l'Espot, grand lieu de pratique esport et gaming à Paris 1er. Une multitude d'animations gratuites et ouvertes à tous seront disponibles sur place avec la possibilité de gagner des lots, et de rencontrer de nombreuses personnalités du monde du jeu vidéo en France. Ces activités seront animées régulièrement par des influenceurs de renom du jeu vidéo français. Deux émissions à thématique esport seront présentées lors de cet évènement : la première par Laure Valée, présentatrice esport de renommée internationale, et la deuxième par Kameto, streamer numéro 1 sur Twitch en France.

Plus d'informations