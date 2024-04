La #ZLAN2024 revient du 10 au 12 mai au Zénith de Montpellier

La sixième édition de la Z LAN vient tout juste d'être annoncée. C'est donc les 10, 11 et 12 mai 2024 au Zénith de Montpellier que se retrouveront 198 joueurs pour s'affronter sur 11 jeux différents. La dernière journée de compétition sera ouverte au public, les phases finales étant conçues comme un véritable show.

Les jeux à l'honneur sont au nombre de 11, et encore une fois cette année il y en a pour tous les goûts ! Quelques jeux font leur retour, comme PUBG ou Trials Rising, mais la plupart des épreuves sont des nouveautés : MicroWorks, Celeste, League of Legends, Wreckfest, Slopecrashers, Starcraft Remastered ou encore le Zuste Priz.

L'épreuve mystère, désormais incontournable, ouvrira la finale comme habituellement, pour déterminer qui des 198 compétiteurs repartira avec les 40 000€ dédiés au vainqueur, sur les 52 024€ mis en jeu.

Cette année, la compétition sera pilotée par le Superviseur. Ce nouveau personnage introduit également une nouvelle mécanique, le Pixel , qui sera la monnaie de la Z LAN 2024. Celle-ci permettra aux participants d'avancer dans le tournoi, d'influencer la compétition et les épreuves… Cette mécanique réserve de nombreuses surprises, et la compétition promet d'être pleine de rebondissements.

Les inscriptions à la Z LAN sont d'ores et déjà ouvertes et se clôturent le 18 avril à 20h24. Les qualifications auront lieu le 20 avril sur la chaîne Twitch de ZeratoR, et à l'issue de celles-ci aura lieu la sélection des streamers et le tirage au sort des participants.

La billetterie spectateurs est également déjà en ligne.