Aux Etat-Unis, fin de la grève des comédiens de doublage dans le jeu vidéo : un nouvel accord ratifié à 95 %

Après trois années de négociations intensives, les membres du syndicat SAG-AFTRA ont approuvé à une écrasante majorité (95,04 %) le nouvel accord encadrant le travail des comédiens de doublage dans l'industrie du jeu vidéo. Cette ratification met officiellement un terme à la grève, suspendue jusqu'ici en attente d'un vote final.

Ce nouvel accord, baptisé SAG-AFTRA Interactive Media Agreement, marque une avancée majeure pour les artistes vocaux du secteur vidéoludique. Il prévoit une augmentation immédiate de 15,17 % des rémunérations, suivie de hausses additionnelles de 3 % en novembre 2025, novembre 2026 et novembre 2027. Le plafond des heures supplémentaires pour les artistes au-delà de l'échelle salariale standard est désormais basé sur un tarif double. Par ailleurs, les contributions aux régimes de retraite et de santé ont été augmentées, avec un bonus de 0,5 % dès à présent, suivi d'un second du même ordre en octobre 2026.

L'accord inclut également des clauses de protection encadrant l'usage de l'intelligence artificielle, notamment l'exigence du consentement éclairé des artistes pour toute utilisation de leur voix ou image numériques, ainsi que la possibilité pour ces derniers de suspendre ce consentement en cas de grève.

Sarah Elmaleh, présidente du comité de négociation pour les médias interactifs, et Duncan Crabtree-Ireland, directeur exécutif national de SAG-AFTRA, ont salué l'engagement de la communauté des artistes, dont la mobilisation a permis d'aboutir à cet accord.

