Le marché chinois des jeux vidéo enregistre une croissance de 14% de son chiffre d'affaires au premier semestre

Le marché chinois des jeux vidéo a enregistré un chiffre d'affaires record de 168 milliards de yuans (environ 23,5 milliards de dollars) au premier semestre 2025, soit une hausse de 14,08% par rapport à la même période l'année dernière, selon les données présentées lors du Forum du Sommet de la Conférence internationale sur l'industrie du divertissement numérique de Chine, tenu le 31 juillet à Shanghai, dans l'est du pays.

Au cours de cette période, le nombre d'adeptes chinois des jeux vidéo a atteint près de 679 millions. Le chiffre d'affaires réel des jeux vidéo développés en Chine sur les marchés étrangers a dépassé 9,5 milliards de dollars, enregistrant une croissance de 11,07% en glissement annuel.

Selon un rapport sectoriel publié à cette occasion par l'Association chinoise de l'édition audio-vidéo et numérique (China Audio-video and Digital Publishing Association), le principal marché étranger pour les jeux chinois est les Etats-Unis, qui représentent 31,96% du total, devant le Japon et la République de Corée.

La Chine demeure le plus grand marché mondial du jeu vidéo, avec un chiffre d'affaires national de plus de 325 milliards de yuans en 2024 (39 milliards d'euros).

L'industrie chinoise du jeu vidéo, forte d'un héritage culturel riche et d'une innovation technologique constante, jouit d'une reconnaissance croissante sur la scène internationale",

a déclaré Ao Ran, vice-président exécutif et secrétaire général de l'association.

Source : Xinhuanet