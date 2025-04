Pullup Entertainment publie son chiffre d'affaires annuel 2024/25

Chiffre d'affaires annuel de 390,0 M€, en hausse de 101% par rapport à la précédente année record[1]

Performance large et diversifiée : Très forte progression des lancements et remarquable résilience du back-catalogue portée par les jeux Live

Confirmation des objectifs d'EBITA et de forte baisse de l'endettement financier net

Focus Entertainment Publishing dans le Top 5 Metacritic[2] 2024 des éditeurs en termes de qualité

Montée en maturité de l'organisation et partenariats majeurs

- Nomination de Geoffroy Sardin en tant que Directeur Général

- Nomination de Marion Dufour, Directrice des Ressources Humaines, au Comité Exécutif

- Annonce du développement de Warhammer 40,000 : Space Marine 3, réaffirmant notre partenariat long terme avec Games Workshop et Saber Interactive

- Partenariats majeurs avec des grands noms du divertissement, créateurs de franchises iconiques : Marvel, Mattel, Koei Tecmo et Games Workshop

- Nomination de Geoffroy Sardin en tant que Directeur Général - Nomination de Marion Dufour, Directrice des Ressources Humaines, au Comité Exécutif - Annonce du développement de Warhammer 40,000 : Space Marine 3, réaffirmant notre partenariat long terme avec Games Workshop et Saber Interactive - Partenariats majeurs avec des grands noms du divertissement, créateurs de franchises iconiques : Marvel, Mattel, Koei Tecmo et Games Workshop Un line-up riche et diversifié pour l'exercice 2025/26 porté par Dotemu, Dovetail Games et Focus Entertainment Publishing

Chiffre d'affaires annuel 2024/25 - non audité

Geoffroy Sardin, Directeur Général de Pullup Entertainment, commente :

Nous concluons une année remarquable pour Pullup Entertainment. Notre chiffre d'affaires annuel dépasse de 101% notre précédente année record, Focus Entertainment Publishing figure parmi les cinq meilleurs éditeurs mondiaux en termes de qualité des jeux selon le classement Metacritic 2024, et nous réduisons significativement notre endettement net.

Ces succès sont portés par une performance à la fois large et diversifiée : des lancements en très forte progression et un back-catalogue particulièrement résilient, soutenus par les jeux Live qui viennent nourrir la récurrence de notre activité.

Deux facteurs majeurs sous-tendent cette performance : premièrement, notre positionnement stratégique sur les segments AA et indépendants, qui nous permet de toucher des communautés de joueurs passionnés et très engagés. Deuxièmement, la qualité et la singularité de nos jeux, axés sur des gameplays exigeants, répondent parfaitement aux attentes actuelles des joueurs."

Aurélien Briand, Directeur Financier, commente :

Nous confirmons aujourd'hui nos objectifs d'EBITA et de fort désendettement pour l'année 2024/25. Pour l'exercice 2025/26, nous avons déjà dévoilé un line-up de jeux très riche. Le mois prochain verra la sortie du très attendu jeu de simulation Roadcraft s'appuyant sur l'héritage de notre blockbuster SnowRunner. Par ailleurs, nos investissements dans Dotemu vont commencer à porter leurs fruits avec plusieurs lancements à venir. Dotemu a notamment dévoilé lors d'un récent" Nintendo Direct "le très attendu Marvel Cosmic Invasion, développé par Tribute Games le studio à l'origine de Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's Revenge qui a rassemblé plus de 3 millions de joueurs. Pullup Entertainment lancera également deux titres dont nous détenons la propriété intellectuelle, Memories in Orbit et Absolum, dans le but d'enrichir notre portefeuille de marques. Nous confirmons attendre sur l'exercice 2025/26 un chiffre d'affaires et un EBITA supérieurs au record précédent de l'année 2022/23."

Geoffroy Sardin conclut :

Portés par cette excellente dynamique stratégique et commerciale, nous accentuons la montée en maturité et discipline de notre organisation. Cette progression se reflète dans notre gouvernance, renforcée par des nominations structurantes, et dans les partenariats majeurs que nous avons noués sur l'exercice avec de grands noms du divertissement mondial, tels Marvel, Mattel, Koei Tecmo ou encore Games Workshop avec le développement de Warhammer 40,000 : Space Marine 3. Nous renforçons ainsi la capacité de création de valeur de Pullup Entertainment."

Le chiffre d'affaires 2024/25 s'élève à 390,0 M€ en hausse de 108% par rapport à l'année précédente et en progression de 101% par rapport à notre année record de FY 2022/23 qui s'était élevé à 194,1 M€. Sur le quatrième trimestre, le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 54,8 M€, en retrait de 7,1% par rapport au quatrième trimestre de l'année passée qui avait vu les lancements de Banishers : Ghosts of New Eden et Expeditions : A MudRunner Game.

Le chiffre d'affaires de nos lancements s'élève à 257,8 M€ pour l'exercice 2024/25 et 25,2 M€ sur le quatrième trimestre contre respectivement 53,6 M€ et 21,6 M€ l'année passée. Les lancements de l'année ont notamment été Warhammer 40,000 : Space Marine 2, Train Sim World 5, Drova et Metal Slug Tactics.

Warhammer 40,000 : Space Marine 2, continue de délivrer des performances record et est soutenu par un intense plan Live avec des contenus gratuits pour tous les joueurs ainsi que des éléments de cosmétiques payants. Train Sim World 5, développé par Dovetail Games, continue de dépasser les précédents opus en termes de revenus, d'acquisition et d'activité grâce à des contenus Live réguliers, avec notamment le DLC dédié à la marque Thomas & Friends de Mattel, qui ont rencontré des niveaux d'engagement très élevés.

Le chiffre d'affaires du Back-catalogue s'élève à 123,6 M€ sur l'exercice dont 27,9 M€ sur le dernier trimestre, contre respectivement 123,5 M€ et 35,4 M€ l'année passée. Cette remarquable résilience est tirée par la performance et la profondeur de notre portefeuille de jeux, en particulier : SnowRunner, Insurgency : Sandstorm, Atomic Heart, Expeditions : A MudRunner Game, Train Sim World, les titres A Plague Tale ou encore Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's Revenge.

Geoffroy Sardin nommé Directeur Général de Pullup Entertainment

Le Conseil d'Administration de Pullup Entertainment a nommé le 6 mars 2025 Geoffroy Sardin, en qualité de mandataire social, Directeur Général Délégué en charge de la gestion opérationnelle de la Société, à compter du 1?? avril 2025.

Marion Dufour, Directrice des Ressources Humaines, nommée au Comité exécutif de Pullup Entertainment

Pour soutenir les ambitions de Pullup Entertainment, le Groupe renforce son comité exécutif avec la nomination de Marion Dufour, Directrice des Ressources Humaines. Diplômée de Sciences Po Paris et titulaire d'un Master en Ressources Humaines, Marion Dufour apporte une solide expertise en stratégie RH et en management. Elle possède une expérience confirmée dans la conduite d'opérations RH à l'international, l'accompagnement des transformations organisationnelles et le développement des talents. Marion a débuté sa carrière chez Louis Vuitton puis Ubisoft avant de rejoindre Pullup Entertainment en 2023.

Annonce du développement de Warhammer 40,000 : Space Marine 3

Capitalisant sur le succès de Warhammer 40,000 : Space Marine 2, Focus Entertainment Publishing, Games Workshop et Saber Interactive ont annoncé le développement de Warhammer 40,000 : Space Marine 3, la suite de la franchise mythique issue de l'univers de Warhammer 40,000. Focus Entertainment Publishing continuera d'avoir un plan de contenu très ambitieux pour Space Marine 2 pour les prochaines années.

Focus Entertainment Publishing prend la 5? place du classement mondial des éditeurs de jeux vidéo 2024 de Metacritic

En reconnaissance de la pertinence de sa stratégie éditoriale, Focus Entertainment Publishing obtient la cinquième place du classement mondial Metacritic des éditeurs de jeu vidéo pour l'année 2024.

Confirmation des objectifs

Pullup Entertainment confirme attendre un rebond très significatif de ses résultats pour l'exercice 2024/25, avec un EBITA attendu entre 55 et 60 M€, soit environ le double de sa meilleure performance précédente réalisée en 2022/23. Le Groupe confirme également une forte baisse de son endettement net en fin d'exercice fiscal 2024/25 grâce notamment à une forte génération de cash-flows opérationnels.

Par ailleurs, Pullup Entertainment s'attend à dépasser, sur les deux exercices suivants, sa précédente performance record établie au cours de l'exercice fiscal 2022/23 (Chiffre d'affaires et EBITA). Cette performance sera portée par un portefeuille puissant de nouveaux lancements, un back-catalogue robuste et le développement des opérations Live.

Titres annoncés pour l'exercice 2025/26

Focus Entertainment Publishing : Memories in Orbit (nouvelle IP du groupe, développée par Douze Dixiemes, un studio du Groupe), Roadcraft et John Carpenter's Toxic Commando

Dotemu : Ninja Gaiden : Ragebound, Marvel Cosmic Invasion et Absolum (nouvelle IP du groupe).

D'autres jeux seront révélés au cours de l'année. Le line-up sera notamment complété par des lancements du studio Dovetail Games, des titres indépendants sous les labels "The Arcade Crew" et "Deck 13 Spotlight" ainsi que par un programme ambitieux de contenus Live.

Programme de rachats d'actions

Conformément à l'annonce faite le 12 décembre dernier, 241 616 titres Pullup Entertainment ont été achetés au 31 mars 2025 pour un prix moyen de 19,92€. Cela illustre la confiance du management dans les perspectives du Groupe.